Impulsan campaña solidaria para sufragar los gastos de un niño de cinco años de Mérida

La Asociación Empresarial Impulso ha puesto en marcha la campaña solidaria #impulsoparaLucas, a beneficio de la familia de Lucas Pérez Cañas, un niño de cinco años de Mérida que sufre holoprosencefalia, una enfermedad rara por la cual el lóbulo frontal del cerebro del embrión no se divide dando lugar a las mitades derecha e izquierda del cerebro.



En concreto, esta enfermedad va siempre asociada a una encefalopatía severa con gran retraso en el desarrollo psicomotor y otras complicadas patologías. No existe cura para la enfermedad y el tratamiento depende de la evolución de su severidad.



Así pues, Lucas necesita andadores y otros equipos de movilidad para ayudarle a mantener una buena postura y para ayudarle en su evaluación motora, según informa este colectivo en una nota de prensa.



Asimismo, necesita terapia del habla para ayudarle con las alimentaciones, las destrezas del lenguaje y cognoscitivas, así como terapia física y ocupacional para ayudarle con sus destrezas motoras y de funcionamiento.



Estos equipos de movilidad y estas terapias son "muy costosas", señalan, y a sus padres "cada día les cuesta más trabajo" conseguir el dinero para afrontar estos gastos, por lo que el objetivo que se ha marcado la campaña es reunir 15.000 euros, una cantidad que permita a Lucas y a su familia tener cubiertas sus necesidades "al menos durante un año".



Por este motivo, durante los meses de mayo y junio se podrá colaborar con la campaña haciendo aportaciones económicas voluntarias. Además se realizarán sorteos y subastas de diverso equipamiento deportivo (camisetas firmadas, equipamiento oficial, balones, etc..) donado por los principales equipos de fútbol a nivel nacional, como la camiseta del Betis, recientemente campeón de la Copa del Rey, firmada por sus jugadores.



Cabe destacar que la campaña finalizará el sábado 11 de junio con un torneo cuadrangular de futbol femenino a celebrar en los Campos de la Federación Extremeña de Fútbol de Mérida, donde se hará entrega oficial a la familia del importe recaudado.