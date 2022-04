El Ayuntamiento de Mérida propondrá a la Junta que el Puente de Hierro sea declarado BIC

El Ayuntamiento de Mérida propondrá a la Junta de Extremadura que el Puente de Hierro de la ciudad sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento.



Así lo ha acordado la Junta de Gobierno Local a propuesta del alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha abogado por destacar este Puente de Hierro "como un emblema del desarrollo del ferrocarril en la historia de España", ya que supone "una infraestructura única que aún conserva el uso por el que fue creado hace más de 100 años".



En concreto, con esta propuesta se culminan las peticiones de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y los cronistas oficiales de la ciudad, José María Álvarez Martínez, Fernando Delgado Rodríguez y José Luis Mosquera Müller, según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



La propia Junta de Gobierno Local ha aprobado emitir esta solicitud con un amplio informe elaborado por los cronistas, y que pone de manifiesto que Mérida "es aún hoy, una ciudad nodal, cruce de diversos caminos que, a través de puentes, salvan sendos cursos de agua", como el del río Guadiana y el arroyo del Albarregas.



Como explican los cronistas oficiales de la ciudad en su informe, son cuatro los puentes principales con los que la ciudad cuenta, aparte de otros pequeños puentes, dos de ellos son obras significativas de la ingeniería romana en hormigón y sillería en piedra, otro puente es el denominado "Puente Nuevo", proyectado a mediados del pasado siglo por uno de los más insignes ingenieros españoles del siglo XX, Carlos Fernández Casado, una "obra singular dentro de los puentes de hormigón en masa erigidos en la postguerra".



Por último, se encuentra el más reciente, el Puente Lusitania, inaugurado en 1991, obra del ingeniero Santiago Calatrava y que se halla en la nómina de los puentes de tablero de hormigón prefabricado con arco de acero monumental que vuela sobre aquel.



Pues bien, entre todos esos puentes, se encuentra el que los emeritenses conocen como 'Puente de Hierro', "una infraestructura que forma parte consustancial del paisaje urbano local desde hace 136 años y del cual los cronistas de Mérida nos han trasladado a la Corporación Municipal la necesidad de que le sea incoado expediente como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento", ha explicado el alcalde.



En la propuesta aprobada en Junta de Gobierno se explica que en el caso del Puente de Hierro de Mérida, el proyecto de la fábrica se debe a un español (Eduardo Peralta), pero las piezas del tramo metálico fueron diseñadas y fabricadas en el extranjero.



En ese sentido, el alcalde de Mérida ha resaltado, del informe de los Cronistas que "entre los puentes de tipo americano en la península, el de Mérida era uno de los más largos y, en la actualidad, es el único que continúa prestando el mismo servicio para el que fue proyectado".



CARACTERÍSTICAS DEL PUENTE



Cabe destacar que los 11 tramos de hierro proyectados eran independientes entre sí, presentaban una altura de 6,40 metros y dejaba un espacio libre de 4 metros entre los cuchillos laterales para el paso de los trenes.



Para sustentar el tramo metálico se diseñaron 10 pilas y 2 estribos, de las que s pilas miden 5 metros de ancho y 2,30 metros de grosor y están compuestas por tres cuerpos, y se añadió un zócalo en aquellas pilas en las que hubo serios problemas para asentar sus cimientos sobre rocas consistentes.



Como anécdota se cuenta que tercera pila "se ganó con justicia" ser apodada "La Millonaria" por los operarios y los emeritenses que seguían, con interés, las obras, ya que para su asiento hubo que profundizar una zanja de hasta 20 metros, y el puente tiene una longitud de 605 metros.



En la ejecución de los trabajos no estuvo de forma permanente Peralta, en su lugar, como jefe de obra, la responsabilidad de la construcción del puente corrió a cargo de don William Finch Featherstone, ingeniero inglés. Las pruebas tuvieron lugar el 14 de diciembre de 1883. El 16 de enero de 1885 se inaugura el Ferrocarril Mérida-Sevilla.



"El Puente de Hierro es uno de los escasos puentes del XIX que no ha sido modificado en lo sustancial desde su construcción", resalta Rodríguez Osuna, quien se suma al análisis de los cronistas aseverando que "resulta increíble que un puente que ha cumplido 139 años necesite, tan sólo, un pintado general", pero "sin embargo, el ser obra relativamente reciente y su carácter funcional puede dar lugar a que no se la valore justamente", concluye.

PRIMER DESARROLLISMO LOCAL Y REGIONAL

Entre la década de los sesenta y los ochenta del siglo XIX, a través de un complejo mecanismo de concesiones del Estado a compañías privadas, se trazaron las principales líneas ferroviarias que surcaban la región y que discurrían hacia Madrid, Lisboa o Sevilla, según recuerda el Consistorio emeritense.

El paso de Guadiana, un río de ancho cauce y aguas mansas pero de avenidas temibles y sorpresivas, obligaba ineludiblemente a que, fuera cual fuera la traza a su paso por Mérida, el ferrocarril tuviera que superar tanto el río Guadiana como el arroyo Albarregas a través de puentes. De este modo, el Puente de Hierro de Mérida es el monumento que recuerda al primer desarrollismo local y regional.

Por tanto, los Cronistas en su informe aprobado en Junta de Gobierno afirman que el Puente de Hierro es algo más que una “señera obra” de ingeniería ferroviaria y parte consustancial del paisaje urbano, también se ha integrado en la cotidianeidad de los emeritenses.

“Por ejemplo, fue el atajo que, con grave riesgo, usaron cientos de empleados del Matadero Industrial para sortear el Guadiana sin tener que dar una vuelta de kilómetros desde el Puente Romano para llegar al trabajo”, exponen.

En la actualidad hay ya declarados del orden de un centenar de edificios de estructura metálica (11 estaciones, 12 mercados, 36 edificios mineros, 12 puentes y 6 fábricas) “y el Puente de Hierro de Mérida tiene mérito sobrados para encontrarse en esa lista”, destaca Rodríguez Osuna.

Cabe recordar que la Asociación de Amigos del Ferrocarril solicitó al Ayuntamiento la declaración BIC de este puente, a la que se suman los Cronistas Oficiales y la Junta de Gobierno del ayuntamiento de Mérida.