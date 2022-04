El Ayuntamiento de Mérida abre un Servicio de Mediación Familiar y Comunitaria

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha un Servicio de Mediación Familiar y Comunitaria, de carácter gratuito, y que nace con el objetivo de "ayudar a la resolución positiva de cualquier conflicto de carácter familiar o comunitario".



Así lo ha explicado este lunes la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, quien ha señalado que se trata de "llegar a resoluciones pacíficas de estos conflictos evitando el agravamiento de las disputas y, por tanto, el deterioro de la convivencia".



Del mismo modo, el acuerdo pacífico entre las partes, evitará por ejemplo, acudir a tribunales, lo cual "reducirá el coste económico, así como el impacto emocional que suele conllevar cualquier conflicto", explica la edil socialista.



En ese sentido, la delegada ha recordado que el equipo de Gobierno municipal tiene como "uno de sus ejes fundamentales el bienestar de los ciudadanos" emeritenses, que según ha dicho, "no sólo es material, es decir, ampliando ayudas, recursos, mejorando la iluminación, el asfaltado, etc., sino que también se trata de mejorar el bienestar emocional de la ciudadanía".



De esta forma, este servicio de mediación, proporciona la posibilidad de resolver conflictos, de diversos tipos, "de una forma empática y con el menor desgaste emocional posible lo que sin duda favorecerá la convivencia y las relaciones interpersonales".



Además, según informa el Ayuntamiento de la capital extremeña en una nota de prensa, este servicio está dirigido a toda ciudadanía de Mérida, priorizando las barriadas de San Lázaro, Santa Isabel, Santa Catalina y San Agustín.



ACCIONES A DESARROLLAR



De esta forma, las acciones que se desarrollarán se enmarcan en tres líneas de intervención, como son la atención personalizada en procesos de mediación familiar, como separaciones, divorcios o conflictos intergeneracionales, así como en conflictos comunitarios (ruidos, uso de zonas comunes o problemas de comunidad.



También trabajará en la promoción del asociacionismo vecinal y acciones de sensibilización en gestión positiva de conflictos, y además ofrecerá talleres y formación en mediación.



"La participación activa en la resolución de conflictos tiene la ventaja de que las personas afectadas no se ven sólo como parte del problema, sino también de la solución", ha destacado la delegada de Servicios Sociales, quien ha resaltado que "la educación es fundamental".



Por este motivo, una de las primeras actuaciones serán talleres de gestión positiva de conflictos dirigido a alumnos de varios cursos del CEIP Nuestra Señora de la Antigua, el Colegio Antonio Machado y Colegio San Luis, con el objetivo de "concienciar al alumnado de que los conflictos suponen una oportunidad para aprender y para crecer, al mismo tiempo que desarrollan la capacidad de gestión de conflictos de forma pacífica y dialogada", explica.



Para acceder al servicio se puede contactar a través del teléfono 687.587.004 o del correo electrónico mediacion.edusi@merida.es



Cabe destacar que el Servicio de Mediación está incluido en la EDUSI Mérida Central, cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.