Ayuntamiento de Mérida ofrece desde el 1 de abril 20 rutas caninas turísticas gratuitas

Mérida contará desde el próximo 1 de abril con una nueva iniciativa turística para impulsarse como destino Pet Friendly, a través de una serie de rutas caninas que ofrecerá la empresa Can Tour que colabora en esta iniciativa del Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado este viernes, durante una rueda de prensa, la delegada de Turismo, Pilar Amor, quien ha explicado que esta acción surge porque “cada vez son más los turistas que viajan con sus amigos caninos, aumentando la demanda de servicios de este segmento turístico en auge".

Para ello, desde el Ayuntamiento y en colaboración con Can Tour se ofrecerán a los turistas y visitantes que así lo demanden 20 Rutas Turísticas Caninas Tour Platino”.

En concreto, las rutas específicamente diseñadas para que las mascotas puedan disfrutar de la ciudad a su manera mientras lo hacen sus amigos humanos, además, el Ayuntamiento de Mérida a través de la Delegación de Turismo ofrecerá 20 rutas caninas, gratuitas, para impulsar a Mérida como destino Pet Friendly.

Las rutas que ofrece el Ayuntamiento de Mérida se solicitarán en las oficinas de turismo del Teatro Romano y Puerta de la Villa en las que se entregará un vale que tendrá que ser sellado, los vales se empezarán a repartir a partir del 1 de abril, y no se recogerán vales que no tengan el sello correspondiente.

Igualmente, las rutas se realizarán de lunes a domingo, mediante cita previa llamando al teléfono de Can Tour 610323829 y sólo se admitirá un vale por perro. En el caso de tener la familia varios canes, tendría que adquirir tantos vales como canes, según detalla el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Por parte de la empresa Can Tour, Ana Moreno ha explicado que la empresa nace en la ciudad de Mérida como la primera empresa de turismo para mascotas “porque ellos también son turistas, nuestros compañeros de viaje de cuatro patitas, también son turistas con sus necesidades y preferencias…ellos también tiene sus gustos y prioridades a la hora de conocer un nuevo destino, y desde Can Tour hemos creado un proyecto en el cual el protagonista es nuestro can”.

IDEA SURGIDA TRAS LAS PRIMEROS MESES DE LA PANDEMIA

La idea surgió en los meses posteriores al Covid 19, y la vuelta del Turismo en nuestra ciudad, señala Moreno, que “viendo como nuestros compañeros caninos hacen tiempo en la entrada de los recintos monumentales, museos o diversos lugares donde no les está permitido entrar, y realmente tampoco les resulta un lugar agradable…porque para nuestros perretes no tienen interés en ver una maravillosa estatua del año 16 a.C”.

A este respecto, ha explicado que se pretende ofrecer a los canes cosas que les gustan como “pasear, oler aire fresco, conocer otros canes, jugar en la hierba fresca…y Can Tour ha pensado en ellos ,y sólo en ellos ,a la hora de crear tres maravillosas rutas por la ciudad, para que mientras sus familiares vean el conjunto monumental ,ellos puedan disfrutar de las zonas verdes y habilitadas para su deleite”.

De esta manera, Can Tour ha creado tres tours diferentes, con salida y llegada en la Plaza de Margarita Xirgú, adaptados a las diferentes necesidades demandas por los turistas que viajan con mascotas la primera de ellas es Tour Plata, con una duración de una hora y que está pensado para realizar una breve visita, a parte de la zona verde del río Guadiana, en esta ruta, el can disfrutará de un agradable paseo, donde no faltará la visita al pipican lugar donde podrá socializar con otros canes, siempre bajo la supervisión experta de su guía.

Por otro lado, el Tour Gold, de dos horas de duración en el que el turista canino, podrá ver y disfrutar de las vistas y de un agradable paseo por toda la zona del rio popularmente llamada “La Isla" lugar idóneo para relajarse en la sombra de sus numerosos árboles, y socializar con demás canes en el pipican habilitado para ellos, siempre con la supervisión experta de su guía.

También durante este tour podrá jugar alegremente por el parque situado a los pies del monumento Los Milagros, lugar donde los turistas caninos disfrutan de grandes superficies de césped y de la belleza natural que a ellos les gusta.

Por último, el Tour Platino, que es el que ofrecerá el Ayuntamiento, tiene una duración de tres horas e incluye foto recuerdo, video y medalla honorifica para nuestro turista platino. Durante este tour de tres horas el can podrá disfrutar de las diferentes áreas verdes junto al río Guadiana y al río Albarregas, pudiendo conocer dos pipicanes, donde socializar y jugar bajo la atenta supervisión de su guía.

Finalmente, durante el tiempo que dure el tour, disfrutará de un maravilloso paseo donde podrá encontrar diversos entretenimientos y lugares para su descanso , junto el acueducto de los Milagros jugará y podrá tomarse una foto que le llevará a su familia de recuerdo, durante el tour grabaremos un vídeo recordatorio y al finalizar su visita guiada, obtendrá la medalla al turista canino platino.

Cabe destacar que los precios son de 15, 30 y 50 euros, respectivamente, excepto los 20 Tours Platino que se ofrecen gratuitamente desde la Delegación de Turismo.