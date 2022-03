Jesús Resucitado protagoniza el cartel anunciador de la Semana Santa de Mérida 2022

La imagen de Jesús Resucitado, de la Cofradía de los Castillos, representando el triunfo de la luz sobre la oscuridad, en clara alegoría a los dos años en los que la pandemia por la Covid-19 no ha permitido la realización de las Estaciones de Penitencia, protagoniza el cartel anunciador de la Semana Santa de Mérida 2022.

En concreto, la Capilla de la Roca, actual sacristía de la Concatedral de Santa María, ha acogido en la noche de este lunes la presentación de este trabajo, que ha sido elaborado por el equipo de gráficos de la web de la Semana de Pasión emeritense, el cual representa una composición, realizada el pasado mes de febrero en la Basílica de Santa Eulalia, en la que emerge la figura de Jesús Resucitado ante la que un nazareno va depositando los faroles encendidos del Vía Crucis y destacando, en el fondo, el Cirio Pascual que se enciende cada Domingo de Resurrección.

En este sentido, el portavoz de la Junta de Cofradías, Mario Hernández, ha explicado los pormenores de la composición del cartel subrayando que “la idea era clara: en el año en el que los cofrades recuperan las Estaciones de Penitencia, la representación del cartel debía ser la de Jesús Resucitado como símbolo de luz y esperanza ante los años vividos”.

Eso sí, según sus palabras, no pretende ser una alegoría del final de la Pandemia pues, tal y como ha recordado, “ésta no ha terminado, pero sí un canto a la esperanza, a la recuperación, en cierta medida, de la normalidad y, sobre todo, al sentido de la Semana Santa que, sin el Resucitado, no tendría sentido”.

Por su parte, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que con la presentación del cartel se da el pistoletazo de salida a la Semana Santa 2022 “para el que las hermandades llevan trabajando muchos meses”, según informa la Junta de Cofradías de la capital extremeña en una nota de prensa.

A su entender, “ésta va a ser una Semana Santa especial, todos los sabemos, en la que vamos a poder recuperar a las Hermandades en las calles con sus Estaciones de Penitencia para el disfrute de la ciudadanía y los miles de visitantes que llegarán a Mérida estos días, para los que ya hay lleno en muchos establecimientos hoteleros, se lleven la mejor imagen de la ciudad y de la Semana Santa”.

Sobre el cartel, el máximo regidor de la capital extremeña ha querido felicitar a los fotógrafos que lo han hecho posible, “porque además, ponemos de relieve a los imagineros y escultores de la ciudad que, también, dejan su sello en la Semana Santa, sin duda, un cartel acorde con nuestra Semana Santa cargado de mensajes a los cofrades y toda una declaración de intenciones: seguir hacia adelante”.

De este modo, Osuna ha animado a todas las personas -nazarenos, costaleros, penitentes…- a participar con sus respectivas cofradías “para volver a tomar las calles, pues ilusión, no falta”.

SEMANA SANTA DE LUZ Y ESPERANZA

En esta línea, el presidente de la Junta de Cofradías, Luís Miguel González, ha querido agradecer a los fotógrafos de la web de la Semana Santa la elaboración de este cartel “que plasma, como ya se ha dicho, el objetivo de esta Junta de Cofradías, la celebración de una Semana Santa de luz y esperanza”.

Además, ha agradecido “su implicación en todos los actos de nuestras hermandades que, de manera altruista, ofrecen en un trabajo que es reconocido por todos y cada uno de los cofrades”.

De la misma forma, ha señalado que las hermandades preparan, “con todas las medidas de seguridad establecidas por nuestro Arzobispado en los ensayos de costaleros y cultos, las Estaciones de Penitencia que volverán a recorrer las calles de la ciudad”.

A este respecto, González ha anunciado que “en las próximas semanas, desde la Junta de Cofradías, y en base a la evolución de la situación pandémica, la Junta de Cofradías determinará, siempre en coordinación con nuestro Arzobispado, el modo de actuación de las cofradías en la calle”.

Ha destacado que, además, esta Semana Santa habrá importantes novedades que quedaron en el tintero en la Semana Santa de 2020 y que, D.M., “podremos disfrutar a partir del Domingo de Ramos, además de aquellas en las que han venido trabajando las hermandades en estos dos años y que se refieren, fundamentalmente, a adquisición y renovación de patrimonio con nuevas imágenes, elementos de orfebrería o enriquecimiento de los pasos procesionales”.

Por último, González ha informado que, en los próximos días, se presentará la Revista Oficial y el Programa de Mano con toda la información de la Semana Santa de Mérida 2022.