Osuna propone a Junta el traslado del Centro de Educación de Adultos al CEIP Juan XXIII

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha propuesto a la Junta de Extremadura el traslado del Centro de Educación de Personas Adultas al edificio del CEIP Juan XXIII una vez concluya este curso escolar y se cierre este centro educativo, con el objetivo de "dinamizar" el inmueble.



En concreto, el primer edil emeritense ha aclarado que una vez conocida la reubicación del alumnado del Colegio Juan XXIII, desde el Ayuntamiento de Mérida y "conocedores de las necesidades de la ciudad en el ámbito de la educación de adultos y de formación para el empleo", ha propuesto a la Consejería de Educación el traslado del Centro Público de Educación de Personas Adultas Legión V a las instalaciones del Juan XXIII".



Así lo ha avanzado el máximo regidor de la capital extremeña durante el Pleno que se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento, en el que ha explicado que ya están trabajando en estas gestiones y la propuesta ha sido "bien recibida por la Consejería de Educación", por lo que están explorando las posibilidades con la dirección del CEPA Legión V para que el traslado se pueda materializar de cara al próximo curso.



Así pues, tal y como ha avanzado el alcalde, las instalaciones del Juan XXIII permitirán al CEPA "seguir desarrollando su oferta educativa" que abarca una amplia oferta en formación formal y no formal, como enseñanza secundaria para adultos o FP Básica de cocina y de restauración o enseñanza de español para extranjeros y enseñanzas iniciales, y "les permitirá crecer en titulaciones y matrículas", según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



Además, "con el cierre escolar del Colegio Juan XXIII, surge una importante oportunidad e innovación educativa en esa barriada", ha señalado Rodríguez Osuna, quien ha recordado que "las necesidades educativas del alumnado actual, han sido cubiertas desde el servicio público de la Junta de Extremadura".



CENTRO INNOVADOR PARA LA BARRIADA



De esta forma, se conseguirá que conseguirá que el edificio del Juan XXIII siga siendo un centro educativo y educador "y no solo en la mañana sino que se convierte en un centro educador con la posibilidad de que se utilice todo el día, optimizando de forma real el uso de estas instalaciones", ha señalado el alcalde de Mérida.



Por ello, Rodríguez Osuna prevé que se convierta en un "centro de referencia" puesto que, "son numerosos los proyectos formativos laborales, que hemos dejado de emprender por falta de espacios y hemos tenido muchas colaboraciones que no hemos podido atender", ha dicho.



Así, el alcalde emeritense ha adelantado algunos proyectos de futuro a desarrollar en la barriada y su nuevo centro, entre los que ha citado espacios de formación continua para empleados municipales; para las lanzaderas de empleo; para las escuelas profesionales duales, o para formación de la Universidad Popular de Mérida, tanto ciudadanía como comercios o asociaciones, así como espacios formativos de colaboración para "proyectos de interés en alianzas" con el sector privado de empresas nacionales.