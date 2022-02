CCOO convoca concentración ante el CEIP Juan XXIII de Mérida para protestar por su cierre

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Extremadura ha convocado una concentración en las puertas del CEIP "Juan XXIII" de Mérida (calle Lateros, 13) el próximo lunes, 14 de febrero, a las 12:00 horas, en contra del cierre definitivo del colegio, decretado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta.



Así pues, el sindicato invita a toda la comunidad educativa de dicho centro, a los vecinos de San Juan y barriadas aledañas que "en breve contarán con un colegio público menos", y al resto de asociaciones de madres y padres de los colegios públicos de la capital autonómica, a participar en la concentración convocada para enviar un "mensaje claro" a la Junta de Extremadura de "apoyo" al colegio y "en defensa de los servicios públicos de Mérida, de todos y para todos".



En esta ocasión, son 39 familias y una decena de trabajadoras y trabajadores del centro los afectados por el cierre, pero, si se consiente este "atropello", según indica en una nota de prensa la Federación de Enseñanza de CCOO, "pronto otros centros educativos de la ciudad pueden correr la misma suerte".



De este modo, el sindicato apunta que los alumnos del Juan XXIII tendrán que desplazarse a partir del curso que viene a centros que están situados al otro lado de la N-630 (avenida de Felipe VI), a uno de los tres colegios públicos existentes, en concreto, el CEIP "Antonio Machado", a 1 kilómetro; el colegio bilingüe CEIP "Ciudad de Mérida", o el CEIP Miguel de Cervantes a más de 3 kilómetros.



De este modo, CCOO subraya que no está de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el secretario general de Educación de la Junta, Francisco Javier Amaya, para justificar el cierre del "Juan XXIII", y entiende que con esta decisión de "atacar la escuela pública", a su juicio, "no se garantiza la igualdad de oportunidades, ni se atiende en mejores condiciones a alumnos especialmente vulnerables".



A este respecto, recalca la organización sindical que el cierre del "Juan XXIII" supone "darle la espalda a un barrio entero, deteriorar sus servicios públicos, discriminarlo respecto a otros barrios vecinos, tratar a sus vecinos como ciudadanos de segunda"; y añade que por eso el lunes hay que hacer llegar a la Junta de Extremadura el mensaje de que debe invertir en servicios públicos de calidad y que el "Juan XXIII" no se cierra.