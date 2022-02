Ayuntamiento Mérida hará campaña para que niños decidan libremente disfraces

La delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida ha preparado la campaña "Por un Carnaval Romano libre de sexismo" destinada a los niños y niñas emeritenses con el objetivo de concienciarles acerca de que los disfraces deben ser "flexibles y creativos", rompiendo con los estereotipos asignados a mujeres y hombres, así como adaptarlos a su edad.



Para ello, se ha remitido a todos los centros escolares y a las asociaciones de madres y padres de los alumnos un díptico en el que se hacen una serie de recomendaciones al respecto.

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, señala que el "ideal" sería conseguir que los niños y niñas "no asuman sin más los roles establecidos, sino que pueda cuestionarlos y decidir libremente de qué manera quiere disfrazarse".



Por ello, con el objetivo de "acabar con las desigualdades", desde la Delegación de Igualdad de Género se recomienda evitar los disfraces en cuyo envoltorio aparezca el adjetivo sexy, elegir un mismo disfraz para ambos sexos, sin diferenciación alguna y que, en el caso de que un niño quiera disfrazarse de mujer sea para admirarla, "no para mofarse de ella".



Por otra parte, se indica que si se elige también un disfraz de alguna profesión, se rompan con los estereotipos porque "ni ellas tienen que ir siempre monas ni ellos musculosos", señala el díptico, así como la elección de complementos neutrales para el mismo sexo.



Al mismo tiempo, recuerdan que "ningún disfraz permite acosar", evitando hacer tocamientos o cualquier comportamiento aprovechando el disfraz sin consentimiento porque, como recuerdan "en Carnaval no todo vale. No es no".



Desde la delegación de Igualdad, se vuelve a poner en marcha la campaña 'Mérida libre de agresiones sexistas' y que el Carnaval vuelva a ser un espacio libre de esas agresiones.

El objetivo es que Mérida siga siendo "territorio de igualdad" y a través de los puntos violeta poder dar información sobre estas situaciones.



Los puntos violeta se instalarán en la Plaza de España el viernes 25 de febrero y el lunes 28 de febrero, en horario de 18,00 a 20,00 horas, en la Plaza de España.