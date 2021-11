Junta: No puede ceder ante "presión" en Giner de Mérida y trabajará por restaurar diálogo

Ep

La consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha insistido en que su departamento no puede ceder ante la "presión" de la comunidad educativa y equipo directivo del colegio Giner de los Ríos de Mérida.

Así, y tras recalcar que el "problema" del Giner de los Ríos no es algo "generalizado" en la comunidad, ha subrayado que la Administración educativa hará "todo lo posible" para "restaurar el diálogo" y que la situación "se solucione cuanto antes".

La consejera ha reconocido que "hay ciertos pasos que no se han dado adecuadamente", y ha asumido "la parte que corresponda" a la Junta, al tiempo que ha pedido que "todo el mundo recapacite y piense un poco: los alumnos son lo primero".

"Ahí tendremos que mediar y vamos a ver las soluciones. Nosotros lo que queremos es tranquilidad, queremos paz, y queremos que funcionen bien los equipos directivos y evidentemente nuestros profesionales por parte de la Inspección, para que repercuta en el beneficio de la comunidad educativa, que es nuestra prioridad absoluta", ha espetado.

Así, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este viernes en Mérida sobre la puesta en marcha de aulas de 1-2 años en la comunidad, la consejera ha añadido que la comunidad educativa "tiene que entender" que la Junta no puede actuar "bajo presión", porque "entonces todo el mundo iría la prensa, todo el mundo se manifestaría, y diría 'yo quiero un especialista más', ha apuntado.

Con ello, ha reiterado el planteamiento que ya ha venido defendiendo la consejería de que "no hay necesidad en cuanto a horas" de un especialista más en el colegio emeritense. "Las horas están cuadradas, y no tendría sentido... ¿por qué lo vamos a hacer?", ha preguntado, y ha recordado que "la plantilla se resuelve en junio", y que por tanto lo que está ocurriendo "no es algo nuevo de ahora".

Gutiérrez, en todo caso, ha considerado "seguro" que "todos" han cometido "errores" en este asunto, y asumiendo "la parte de la responsabilidad de la Administración en aquello que haya podido errar", ha considerado que la vía para superar la problemática abierta "no es la que se está siguiendo" por parte de la comunidad educativa, que ha recogido firmas y ha planteado protestas, sino que por el contrario su departamento tiende la mano "al diálogo, al consenso, a la tranquilidad, a que ellos (los docentes) puedan trabajar con calidad y cómodos en su centro educativo".

NO ES UN PROBLEMA GENERALIZADO EN LA REGIÓN

No obstante, la consejera ha repetido que lo que está sucediendo en el citado colegio emeritense "no es un problema generalizado".

"Hemos intentado homogeneizar los criterios. Eso no quita, esto nos pasa todos los años, que en algún centro tampoco estén de acuerdo porque a lo mejor se ha decidido homogeneizar esos criterios y le haya afectado de alguna manera, pero no es un problema generalizado... Los centros están funcionando con normalidad. Tenemos 900 y pico de centros en la región y el que surjan uno o dos problemas de estas características pues evidentemente no se puede generalizar", ha aseverado.

Así, ha reconocido que "el problema del Giner de los Ríos es un problema que se ha enquistado" y que a ella le hubiera gustado que "hubiera seguido otra senda, otra vía", tras la cual ha recalcado que "evidentemente la consejería tiene que tener en cuenta los estudios técnicos, el horario establecido, el número de horas, los alumnos con necesidades educativas".

"Y por lo que nosotros nos facilita el equipo de inspección, los especialistas, los expertos en este caso que han estado en contacto con el equipo directivo es que evidentemente las horas no encajan en el sentido de que hay horas más que suficientes y no hay necesidad de un experto más, o de un especialista más para atender esas necesidades", ha incidido, al tiempo que ha añadido que la Junta, si cede "ante la presión", estaría incurriendo "en un agravio comparativo con otros centros educativos".

LOS ALUMNOS SON LA PRIORIDAD

Por otra parte, preguntada por los medios sobre si hay alguna herramienta de mediación para superar la situación en el Giner de los Ríos de Mérida, Esther Gutiérrez ha indicado que a la Junta le han llegado las "quejas" del equipo directivo y "la versión" de la parte técnica y experta por parte de la Inspección Educativa, y ha insistido en que "hay que dialogar, hay que llegar a un acuerdo y hay que tranquilizar a todas las partes en beneficio de la comunidad educativa y de los alumnos que es la prioridad total y absoluta".

"Ahora bien, no puede ser que la Administración ceda bajo presión cuando los números no dan, porque entonces estamos perdidos, entonces no sería el único centro, tendríamos que hacer la excepción en muchísimos centros", ha sentenciado, y ha añadido que "ésta no es la vía para conseguir este tipo de medio".

"Entendemos que si la consejería está incurriendo en este caso en una dejadez pues porque son insuficientes la horas y el servicio es insuficiente y la atención es insuficiente, pues tendrían toda la razón del mundo, pero no lo es... Otra cosa es que la situación haya llegado a un punto de no entendimiento entre ambas partes y que el conflicto ha ido creciendo", ha reconocido.

Finalmente, preguntada por la situación creada tras la dimisión en bloque de todo el equipo directivo del colegio emeritense, la consejera ha señalado que en el caso de que todo el claustro se niegue a asumir la dirección, "el reglamento establece la potestad la propia Administración para que decida quién debe ser equipo directivo".

"No es una cuestión sólo de voluntad por parte de los docentes", ha indicado, al tiempo que ha añadido que "administración somos todos y la responsabilidad de garantizar el buen ambiente y el buen funcionamiento diario en el centro educativo en cuanto a la calidad de las clases y apartar el conflicto es responsabilidad de todos, no sólo de la Administración educativa", ha explicado.

Asimismo, y como mecanismos para afrontar la situación generada en el colegio, ha indicado que "dentro del equipo de Inspección hay más inspectores, más equipos" y que "en el caso de que se haya creado ya una situación de enemistad o de conflicto continuo" la Junta puede "designar a otros inspectores para que lleven el caso y sean más imparciales".