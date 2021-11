El PP presentará enmiendas a los PGE para construir el Museo Visigodo en Mérida

Ep.

El PP presentará enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que buscan la construcción del Museo Visigodo y un centro de alto rendimiento de piragüismo en Mérida.

Asimismo, se pedirá que se amplíen las consignaciones presupuestarias que el Estado aporta al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y al Festival Internacional de Teatro Clásico.

De esta forma, los 'populares' solicitan dotar con 1 millón de euros en 2022 la construcción del Museo Visigodo y con otro el centro de alto rendimiento, obras que serían plurianuales, y ampliar en 50.000 euros las dotaciones al Consorcio, así como al Festival de Teatro de Mérida.

"Nosotros tenemos muy claro cuáles son las potencialidades y las fortalezas de nuestra localidad, de Mérida, vamos a seguir apostando por consolidarlas y por ampliarlas y creemos que con la presentación de estas enmiendas, si se tiene a bien y se nos aprueban, pues sería un paso importante para nuestra ciudad", ha apuntado la portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar Nogales.

Nogales ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación este viernes acompañada por el diputado en el Congreso por Badajoz Víctor Píriz y por el presidente de la Gestora del PP de Mérida, Miguel Valdés.

La 'popular' ha recalcado que el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Mérida trasladó al Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados las necesidades de la ciudad con la intención de que se convirtieran en enmiendas a las cuentas. Unos presupuestos para el ejercicio 2022 que la edil ha considerado que son "engañosos", "insuficientes" y que "no cumplían con la ciudad de Mérida".

En esta línea, Pilar Nogales ha recordado que el Museo Visigodo en Mérida constituye un proyecto "ansiado" y "deseado" para la capital de Extremadura, que "merece que sea una realidad" porque se lleva luchando desde 2002 y gozaba de un consenso de las fuerzas políticas de la ciudad.

Asimismo, y en relación al centro de alto rendimiento de piragüismo, la concejala del PP ha recordado que la construcción de esta infraestructura en Mérida estaba pendiente desde 2008, a lo que ha añadido que el que cuenta Sevilla está "saturado".

UN CENTENAR DE ENMIENDAS

El diputado del PP en el Congreso por Badajoz Víctor Píriz ha informado de que su grupo ha presentado un centenar de enmiendas a los PGE para 2022 que "no son un brindis al sol" sino "inversiones que se necesitan por justicia".

"En Extremadura deben estar bastante saciados, yo diría que se saciaron en el desayuno, porque las peticiones extremeñas en los Presupuestos Generales del Estado son nulas", ha aseverado, a lo que ha añadido que presupuestos para Extremadura son "malos de solemnidad".

El Ejecutivo extremeño, en su opinión, "no trabaja por los extremeños" y "no ha hecho nada" para mejorar estas cuentas, por lo que los 'populares' han presentado cien enmiendas por más de 500 millones de euros.

De esta manera, Extremadura es la región y las dos provincias que "más enmiendas" y "más importe" han pedido en estos presupuestos, algo que "no ha sido por capricho sino por necesidad". "Si el presidente de Extremadura no pelea por esta tierra ya digo yo que seremos los diputados y senadores de este partido los que pelearemos por Extremadura", ha aseverado.

Así, junto a las enmiendas adelantadas por Pilar Nogales, entre las que ha presentado el Grupo Popular en el Congreso también se encuentran algunas que afectan a la capital de Extremadura.

Entre ellas, Píriz ha destacado la petición de incrementar el presupuesto para acelerar la obra de las vías férreas que van hasta Puertollano, otras relativas al AVE y otra más para "poner nombres y apellidos" al desdoblamiento de la carretera de las Josefinas, entre otras.

"Nos duele Extremadura. Para mí, Extremadura no es un pin en la solapa, cuando me veáis en Madrid con una bandera en la solapa, no es un pin en la solapa ni una bandera en mi despacho, Extremadura es una pasión, nos une Extremadura porque es nuestra pasión y vamos a pelear por ella allí con uñas y dientes", ha aseverado.