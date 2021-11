El Acueducto de los Milagros de Mérida protagoniza el cupón de la ONCE del 17 de noviembre

El Acueducto de Los Milagros de Mérida protagonizará el cupón de la ONCE del 17 de noviembre conmemorativo del XXV Aniversario del Consorcio de la Ciudad Monumental emeritense.



En concreto, el sorteo se celebrará el próximo 17 de noviembre y se han puesto a la venta un total de 5,5 millones de cupones con la imagen del monumento emeritense, según se ha puesto de manifiesto durante la presentación este miércoles en Mérida de la iniciativa.



Así pues, durante su intervención en el acto, en el que han estado presentes el Director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma y el Delegado Territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha mostrado su agradecimiento a la entidad porque este cupón es el tercero que, a lo largo de este año, promociona la ciudad de Mérida, como ya ocurriera en febrero con el Carnaval Romano y, posteriormente, con la Semana Santa.



Además, para la edil socialista, el hecho de que Mérida, su Consorcio y su Patrimonio estén repartidos en los cupones de la ONCE por toda España se enmarcan dentro del esfuerzo que ya se viene realizando por la promoción y proyección de la ciudad, según informa en una nota de prensa el Consistorio emeritense.



A su vez, el director del Consorcio, Félix Palma, ha señalado que para el Consorcio es un privilegio cumplir 25 años "investigando, conservando y difundiendo el conjunto arqueológico de Mérida, siendo buenos para Mérida y para Extremadura". Ha agradecido a la ONCE la aceptación y el interés que mostraron "desde el primer momento" en el que les solicitaron este cupón.



Palma también ha señalado que sin la ONCE "este país sería menos igualitario", al tiempo que ha indicado, en tono de broma que hoy le ha "tocado el cupón" de Mérida. "Hoy nos ha tocado el cupón, porque como dicen ellos, siempre toca y, en este caso, va a estar Mérida en el bolsillo de millones de españoles", ha apostillado.



Por último, Fernando Iglesias ha destacado que con este cupón culmina la trilogía emeritense de este año y es que uno de cada cien cupones este año ha llevado la imagen de Mérida.

Ante los presentes, ha señalado que se van a poner a la venta 5,5 millones de cupones con la imagen del Acueducto de Los Milagros, al tiempo que ha anunciado que "para el próximo año, también habrá una sorpresa", ha sentenciado.