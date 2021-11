Festival Cine Inédito Mérida ofrece programación muy diversa con 9 películas de 7 países

Ep

El XVI Festival de Cine Inédito de Mérida ofrecerá entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre una programación muy diversa compuesta por nueve películas procedentes de siete países diferentes.



La Sección Oficial está integrada por las películas 'Storm', 'Ilusiones perdidas', 'Drive my car', 'Seis días corrientes', 'La peor persona del mundo', 'Un héroe' y 'Mass', que se completarán con una de clausura, la española 'Tres', y que, junto a 'Un segundo', está fuera de concurso.



Además, este año se incluye en la programación del festival un concierto de la formación sevillana Storm, que ofrecerá un concierto el 25 de noviembre en la sala El Trastero, ubicada en el Centro Comercial El Foro, justo después de la proyección del documental homónimo de Jesús Ponce.



La programación del Festival Inédito de Mérida se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en la que han participado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas; el director del festival, Ángel Briz, y el director de programación, David Garrido.



PREMIOS MIRADAS



Durante el transcurso del festival, se entregarán dos Premios Miradas, uno al director de cine Jesús Ponce, que asistirá al estreno e inauguración del certamen con la película 'Storm' y el otro a Joaquín Fuentes, colaborador con el Cineclub Forum en los ciclos de Versión Original y en el festival, y que forma parte de una familia de tres generaciones de exhibidores unidas por su pasión por llevar el cine a multitud de municipios de España, sobre todo a los de la España vacía.



El certamen también continuará con las proyecciones en colegios e institutos de la sección 'Cine y escuela' de forma virtual en cada aula de cada colegio que lo ha solicitado, a través de la plataforma de cine para centros educativos Aulafilm, y en otras de forma presencial.



Asimismo, el precio de la entrada para ver las películas de esta edición del festival es de 5,90 euros, con la posibilidad de comprar un abono para las nueve películas a un precio de 44,10 euros.



RESPIRAR LA CULTURA



En su intervención, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha mostrado su satisfacción por la celebración de este certamen y ha remarcado que uno de los objetivos de su equipo de gobierno es que la ciudad "respire cultura" y favorecer el acceso a la misma.



También ha remarcado que el Festival de Cine Inédito es ya un referente de la vida cultural de Mérida y forma parte de su esencia, por lo que ha invitado a la ciudadanía a que acuda a ver las películas que forman parte de esta edición.



En este sentido, ha agradecido a los organizadores su trabajo, porque de lo contrario no se podrían ver en Mérida las películas de autor que año tras años forman parte del festival.



Finalmente, ha confiado en que el próximo año el Festival de Cine Inédito pueda hacer uso de las instalaciones del Teatro Cine María Luisa una vez finalice su reforma y adecuación, que lo convertirán en una de las mejores instalaciones de España.



Por su parte, la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha agradecido el "compromiso" y "apuesta constante" de Rodríguez Osuna y sus concejales por la cultura, ya que en una ciudad patrimonial "no se puede mirar a otro lado".



También ha valorado el trabajo desarrollado por el Cineclub Forum, que contribuye a posicionar este evento, que en esta edición cumple 16 años, como un acontecimiento "de calidad" con una programación "de calidad".



Por ello, García Cabezas ha invitado a la ciudadanía a participar en el Festival de Cine Inédito de Mérida y a que vean los títulos que forman parte de su programación, brindando de esta forma su apoyo también a la industria cinematográfica que tan mal lo ha pasado durante la pandemia.



El director del Festival de Cine Inédito, Ángel Briz, ha hecho referencia a una de las películas de la sección oficial, la china 'Un segundo', para pedir a los espectadores que vayan al cine, ya que ha sido uno de los sectores que peor lo ha pasado durante la pandemia.



Además, y sobre las obras en el Teatro Cine María Luisa, Briz ha planteado por qué no pensar en dos salas para el Festival de Cine Inédito en futuras ediciones, una ubicada en el centro de la ciudad, que podría ser el María Luisa, y otra en la zona de Nueva Ciudad.