Las lluvias de la pasada madrugada provocan cortes de luz y de calles en Mérida

Las lluvias y tormentas caídas esta pasada madrugada en Mérida han provocado cortes de luz y de calles, vías anegadas, roturas de tuberías, desprendimientos de árboles y dificultades en el tráfico en la capital extremeña.



Así pues, ante esta situación, el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Marco Guijarro, pide prudencia y extremar las precauciones en la conducción tras las intensas lluvias.



Así, cabe recordar que el 112 activó la alerta naranja en la zona de Mérida por tormentas y lluvias durante toda la madrugada y la jornada de este jueves, día 23, lo que ha provocado que vías como Marquesa de Pinares hayan tenido que cortarse al tráfico por estar anegadas, situación que se podría repetir en otras zonas de la ciudad.



También existen varias vías anegadas en la ciudad con dificultad para el tráfico pero no se han producido incidentes personales, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida, que añade que se han registrado igualmente varios cortes de luz puntuales provocados por la tormenta en zonas como Bodegones, avenida del Peral o Abadías.



La previsión de lluvias intensas se mantendrá durante toda la jornada por lo que la colaboración vecinal es "fundamental". "Hemos pasado una madrugada pendientes de las incidencias, no hay que lamentar ningún daño personal, pero sí cuestiones de tráfico que dificultarán los accesos a varias zonas durante la mañana", explica Guijarro.



Entre las vías más afectadas por la lluvia y donde se han producido balsas de agua se encuentran Luis Ramallo, Florencia Gil, Rotonda del Ferial, zona de Palacio de Congresos, Mario Roso de Luna y Rotonda La Piedad.



Además, según detalla el edil socialista, la intensa tromba ha provocado alguna rotura de tubería en Marquesa de Pinares por lo que se ha tenido que cortar al tráfico rodado. Y otras incidencias en tuberías en zonas como Plaza José Zorrilla.



"La tormenta, el viento y la lluvia ha provocado el desprendimiento de árboles en algunas zonas como la Avenida de las Américas o José de Espronceda, por ello es fundamental que intentemos no acercarnos a zonas de arboleda que puedan provocar incidentes de este tipo", añade el delegado municipal.



PACIENCIA Y EXTREMAR LAS PRECAUCIONES

Ante esta situación, el consistorio pide a la población paciencia y que extreme las precauciones ante este fenómeno meteorológico. "Las tormentas han provocado cortes de luz puntuales que se están intentando solventar en zonas como Bodegones o Abadías", recalca.



Al mismo tiempo, La Policía Local en colaboración con otros cuerpos están trabajando de forma "intensa" para evitar "lo que esté en sus manos", pero "es fundamental la colaboración ciudadana", subraya Guijarro, que incide en que todos los servicios municipales implicados están trabajando de forma "intensa" para evitar y subsanar las posibles incidencias provocadas por la lluvia y la tormenta.