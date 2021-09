Plácido Domingo regresa 30 años después al Teatro Romano de Mérida dentro del 'Stone'

Plácido Domingo regresará este próximo sábado, 25 de septiembre, al Teatro Romano de Mérida, 30 años después de su última actuación en este escenario, en el marco del 'Stone & Music Festival', y lo hará con un repertorio con obras de referencia del mundo de la ópera y la zarzuela.



En esta ocasión, estará acompañado por la soprano Adela Zaharia, que sustituye a la inicialmente anunciada Ana María Martínez, por enfermedad, el tenor Xabier Anduaga y la Orquesta Filarmónica de España, dirigida por Josep Caballé Doménech.



En concreto, esta actuación clausurará el 'Stone & Music', un acontecimiento musical que ofrecerá en la programación de la sexta edición un total de 15 actuaciones.



En la gala se interpretarán arias de óperas con un repertorio muy variado desde el bel cant ohasta el verismo, con escenas muy sugestivas como el dueto de La Traviata entre soprano y barítono y el de Les pêcheurs de perles, entre tenor y barítono, junto a arias celebres como Nemico della patria? (Andrea Chenier), Je veux vivre (Romeo y Julieta), Ah! mes amis pour mon âme! (La fille du régiment), Mercé dilette amiche (I vespri siciliani)...



La velada seguirá con temas de las hermosas zarzuelas de Moreno Torroba, Chapí, Vives, Sotullo y Vert, para concluir con bises muy populares. Por su parte, Caballé y la Orquesta Filarmónica de España interpretarán la Marcha Triunfal de Aida, la obertura de La forza del destino de Verdi, el preludio de El Bateo de Chueca y el intermedio de La boda de Luis Alonso de Giménez.



Las últimas entradas disponibles para este extraordinario concierto en Mérida se pueden conseguir a través de las webs oficiales del festival y también se podrán adquirir en la taquilla del 'Stone & Music Festival' en su horario de apertura habitual.



Según informa el certamen en nota de prensa, en los últimos días Domingo ha venido manifestando su emoción por participar en el Stone & Music Festival, un evento que ha calificado como una "iniciativa maravillosa" en una ciudad como Mérida "que tiene un corazón que late desde hace más de 2.000 años" y a la que vuelve después de haber actuado en 1991, hace 30 años.



El cantante madrileño ha mostrado su felicidad por compartir escenario con la soprano rumana Adela Zaharia, el tenor vasco Xabier Anduaga y el director catalán Josep Caballé Doménech, al frente de la Orquesta Filarmónica de España. Todo ello, en un lugar "tan sugestivo" como el Teatro Romano en el que "la ópera y la zarzuela se funden con el arte y con la historia de la ciudad".



REIVINDICAR LA ZARZUELA



El artista y director de orquesta español brindará en la gala lírica, junto a Zaharia y Anduaga, un repertorio en el que tendrá un gran protagonismo la zarzuela, género en el que Domingo, Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España, se ha significado por su defensa y al que ha reivindicado y puesto en valor en auditorios de todo el mundo.



En este sentido, la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España (Adiprope), que preside Ignacio Buqueras y cuyo presidente del consejo asesor es Federico Mayor Zaragoza (exdirector general de la Unesco), apoya junto a Domingo que la zarzuela sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial.



Los reconocimientos se han sucedido en las últimas semanas: Domingo fue condecorado, el día 16, por el presidente de la República de Albania con el título de Caballero de la Orden de Skënderbej, otorgado a personalidades destacadas por su apoyo al país; homenajeado por el presidente de Bulgaria y la alcaldesa de Sofía en un concierto en la capital búlgara con la soprano Sonya Yoncheva; y fue recibido por la viceprimera ministra, el alcalde y el vicealcalde de Belgrado en la Embajada de España.



En Madrid fue galardonado, hace dos semanas, por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) con el Premio de Cultura por su "inmensa trayectoria profesional". La entrega del premio fue precedida de una significativa intervención de Bertrand de la Grange, presidente de ACPE, que defendió la justicia de un galardón que la junta directiva había concedido por unanimidad, remarcando que Domingo "nunca ha sido investigado ni juzgado por ningún Tribunal"; subrayando que "no ha reconocido ninguna clase de abuso, como se desprende de una lectura atenta de las disculpas", y que las acusaciones representan "una campaña mediática de la denominada cultura de la cancelación, que es la censura y el veto".



ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA*



El certamen emeritense destaca el "éxito de público y crítica" que ha cosechado Domingo en galas recientes con Sonya Yoncheva, Anna Pirozzi, Ermonela Jaho y Anna Netrebko, así como en Marbella, la ciudad húngara de Györ y Verona, y en el Teatro Greco Antico di Taormina (Sicilia) con Rigoletto de Verdi donde recibió, junto al barítono italiano Leo Nucci, el Premio Bellini de Oro, galardón con el que la Società Catanese Amici della Musica ha reconocido desde 1968 a Riccardo Muti y Vittorio Gui, Luciano Pavarotti y Joan Sutherland, Renata Scotto, Nicolai Gedda, Cecilia Bartoli y Lucia Aliberti, entre otros.



El tenor clausurará Stone & Music Festival que en este año ha contado con un cartel formado por artistas que ya han actuado en el Teatro Romano de Mérida: Raphael, Vetusta Morla, Pablo Alborán, Amaral, Love of Lesbian, Estopa, Vanesa Martín, Camilo, Andrea Bocelli y José Luis Perales; y otros que lo harán en los próximos días: Robe (23 de septiembre), God Save The Queen (24 de septiembre) y Plácido Domingo (25 de septiembre) que pondrá el broche de oro a la edición 2021.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA GRATUITA



El concierto de Domingo, así como el resto de los conciertos de Stone & Music Festival son accesibles para personas con discapacidad auditiva, que podrán utilizar un servicio gratuito, tanto de mochilas vibratorias como de bucles magnéticos, para disfrutar de los conciertos en las condiciones más óptimas.



De esta manera, el evento emeritense se convierte en el tercer festival que implanta este sistema y da un gran paso para implementar un proyecto de accesibilidad sensorial que se ampliará en próximas ediciones con otras medidas de accesibilidad cognitiva.