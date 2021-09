Stone&Music Festival y Estopa ponen el broche de oro al Día de Extremadura

Un espectáculo que, una vez más, fue sold out sobre el aforo permitido. Los “cataleños” conquistaron al público en uno de los conciertos “soñados” de su gira 'Fuego'.

“Esta noche hemos soñado con Augusto y con la Diosa Ceres” dijo David, el mayor de los hermanos. “Para nosotros es un placer estar aquí un 8 de septiembre, día de Extremadura y el cumpleaños de mi hijo” dijo José, nada más iniciar el show.

El dúo entró en el escenario con el público ya rendido a sus pies y con el éxito de hace más de veinte años, David y Jose derrocharon autenticidad en sus canciones, convertidas en himnos y coreadas por los presentes.

“Fui a la orilla del rio y vi que estabas mu sola”, arrancaba el espectáculo con el mítico tema 'Tu Calorro', calentando desde el principio cada rincón del monumento. Con la esencia de siempre, llegaron 'Fuego', 'Tragicomedia' y 'Vacaciones' ante un público entregado que bailaba desde los asientos del graderío del Teatro de la capital extremeña.

Cabe recordar que, son los reyes de su género, “la rumba catalana” que dominan a la perfección y así lo demostraban en otro de sus temas más reconocidos 'Partiendo la pana'.

El público que asistió al concierto de los hermanos Muñoz es incondicional de Estopa y eso se notó en temas como 'La Raja de tu Falda', 'Cuando cae la Luna', 'Poquito a poco' o 'El del Medio de Los Chichos', grandes éxitos que caldearon el ambiente y se escucharon en todos los rincones.

Entre anécdotas, continuas alusiones a Extremadura y temas tan populares como 'Ya no me Acuerdo', 'Yo no Estoy Loco' o 'Me falta el aliento', los hermanos hicieron un alto en el camino. “Podemos disfrutar de la cultura si es con gente como vosotros”, decían.

Pero el público tenía ganas de más, Estopa hizo lo propio con la frenética 'Pastillas de Freno' o 'Fuente de energía, en lo que fue el primer intento de dar por finalizado el espectáculo.