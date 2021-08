Las puertas del 'Stone & Music Festival' de Mérida se abrirán a las 20:30 horas

La apertura de puertas del 'Stone & Music Festival' de Mérida, que arranca este viernes, se producirá a las 20:30 horas para propiciar una entrada escalonada y el uso de la mascarilla será obligatorio, además, como medida de seguridad, se tomará la temperatura en los accesos al recinto.



De esta forma, como ya sucediera en la pasada edición, la organización del certamen ha establecido una serie de medidas de seguridad especiales encaminadas a evitar la propagación de contagios por la Covid.



Así pues, entre las medidas también se encuentran que la evacuación del recinto se hará por zonas y según se vaya anunciando por megafonía o el refuerzo de limpieza y desinfección de la grada, antes y después de cada espectáculo, y los aseos, de manera continua mientras duren los conciertos.



Además, tanto en las puertas de acceso como en los baños habrá puntos de dispensación de gel hidroalcohólico a disposición de los asistentes, según informa la organización del 'Stone & Music Festival' en una nota de prensa.



Respecto de las novedades de esta edición, lo más destacado es la implementación del proyecto de accesibilidad sensorial que, con la asesoría de la Oficina de Accesibilidad Sensorial de la Junta, permitirá a las personas con discapacidad auditiva disfrutar de todos los conciertos con el apoyo tanto de mochilas vibratorias como de bucles magnéticos.



En este sentido, se ponen a disposición de los asistentes cuatro mochilas y 20 bucles magnéticos que se pueden solicitar, previa presentación del DNI y de manera gratuita, en las puntos de accesibilidad situados en los accesos al recinto.



Stone & Music Festival ofrece en esta edición de 2021 un total de quince conciertos de los que seis, los de Amaral, Estopa, Andrea Bocelli, José Luis Perales (dos) y God Save the Queen fueron aplazados en la edición del pasado año.



En este caso, hay que resaltar que todas las entradas adquiridas para los mismos y fechadas en 2020, son válidas, siempre y cuando fueran adquiridas en canales oficiales.



A este respecto, es importante tener en cuenta que en el caso de los conciertos de José Luis Perales, las personas que adquirieron entradas para el concierto del 20 de septiembre de 2020 tienen su localidad en el primer concierto del cantautor conquense de este año, el domingo, 19; mientras que los que posean tickets para el concierto de 22 de septiembre de 2020, deberán acceder al recital del lunes 20 de septiembre.



Por último, el festival ha recordado que ante el sold out sobre el aforo permitido que presentan los conciertos de las primeras semanas, no habrá posibilidad de adquirir entradas antes de los shows en la taquilla física que se suele abrir en la puerta del Teatro Romano de Mérida.