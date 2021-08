El festival de música Interferencias llega a la Sala Trajano de Mérida el próximo sábado

El certamen Interferencias, el festival concurso nacional de música de estilo libre de La Siberia extremeña, llegará este próximo sábado, 21 de agosto, a la Sala Trajano de Mérida en su tercera edición.

En concreto, el concurso está dirigido a grupos noveles, solistas y autoeditados sin contrato discográfico y en esta 3ª edición especial 2020-21 de 'Interferencias Emergentes' se han presentado 141 bandas de todo el país.

Así pues, los grupos premiados que actuarán son 'PuertoHurraco', de Mérida; 'Las Lauras', de Logroño; 'Solaris', de Badajoz; 'Patio Rose Mary', de Madrid, y 'Balarrasa', de Badajoz.

El evento, que pretende acercar la cultura musical de vanguardia al entorno rural y dar a conocer bandas noveles, nació en La Siberia con un carácter itinerante por los pueblos de esta comarca extremeña, pero en esta edición especial se traslada desde Garbayuela a Mérida para su reactivación, tras la cancelación del pasado año por la pandemia.

Esta cita extremeña con las nuevas bandas está organizada por la Asociación Cultural La Casa de las Interferencias Musicales Emergentes, LaCime, y cuenta con la financiación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y el Ayuntamiento de Garbayuela, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.

GRUPOS PREMIADOS

Interferencias es una oportunidad para que estos grupos, que se están abriendo camino en el panorama musical, puedan actuar en directo y presentar sus creaciones.

Así, 'PuertoHurraco' es un power trío procedente de Mérida. Este proyecto se desarrolla tras años de trayectoria en distintas bandas por separado. En mayo de 2020 lanzaron su primer EP, Garahe, que por motivos de la pandemia no pudo ver la luz. En ellos resuenan pinceladas de rock, garaje, psicodelia e incluso a nueva ola post-punk de Bristol.

Igualmente, 'Patio Rosmary' es un trío formado por Vera, compositora, guitarra y voz; Iban, arreglos y batería, y Asier, arreglos y bajo. Patio Rosemary ha dado muchas vueltas hasta encontrase definitivamente de un pasado referenciado como "banda de mujeres" a un presente como "trío musical", sin definiciones preconcebidas.

Mientras, 'Solaris' es el proyecto más personal, directo e intimista en la trayectoria musical del artista pacense Chuli Solaris, un verdadero referente de la música independiente en Extremadura. Un encuentro grato con canciones cargadas de misterios, pop, guitarra, distorsiones y atmósferas deliciosas bajo la magnífica interpretación vocal.

A su vez, 'Las Lauras & The Mama Kilas' es ejemplo de la mezcla de blues, samba, rock y una pizca de pop en una sola canción. Esta banda está liderada por Laura González y Laura García, dos jóvenes que invierten parte de su tiempo en crear melodías para el odio y el amor. Su propuesta como ellas mismas se definen es "brutalismo tropical".

Por otra parte, detrás de esta nueva formación extremeña, 'Balarrasa', está la firma del artista Chemor Castako también guitarra en el grupo JVega. Este trabajo está realizado con la premisa del "do it yourself" para componer y dar forma a sus canciones y videoclips, creando atmósferas pop con mensaje cifrado que profundizan en la necesidad de consciencia en un mundo binario, extremo y artificial.

La entrada es gratuita, previa reserva de invitaciones vía email que se podrán recoger en la taquilla de la Sala Trajano el sábado, en horario de 11:00 a 13:00 y de 19:30 a 21:00 horas.

Cabe destacar que el concierto tendrá lugar a las 21:30 horas y las puertas se abrirán media hora antes del comienzo para facilitar el acceso ordenado del público. Los asistentes deberán respetar las medidas higiénicas y sanitarias con uso obligatorio de mascarilla.