Raphael avanza que su concierto en Stone&Music Mérida será "lo más de lo más"

El artista Raphael ha explicado que " la gente no puede decir que siempre cantas lo mismo, eso es espantoso, por eso hay que estar innnovando, e innovándome yo mismo, para darle al público lo que espera", y siempre, "con mucha calidad y con mucha fuerza".

De esta forma, se ha pronunciado Raphael, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del concierto que ofrecerá el próximo 27 de agosto en el Teatro Romano de Mérida, en el marco del Stone& Music Festival, subrayando que "yo sé que estaremos a rebosar, como siempre he estado allí, y yo saldré a matarme, como siempre lo hago" y, reiterando que será "una gran noche, que es de lo que se trata".

El artista ha recordado "afortunadamente" ha actuado "varias veces" en el Teatro Romano de Mérida, y "siempre ha sido maravilloso", pero en esta ocasión, el concierto "va a ser lo más de lo más".

Se trata de un escenario que "impresiona muchísimo" a pesar de que está "muy acostumbrado", ha relatado Raphael, quien ha asegurado que el Teatro Romano "da pie a gente como yo, que puede hacerlo, a cantar sin micrófono, y entonces la gente se vuelve loca".

Asimismo, ha señalado que "yo en el Teatro Romano he cantado de todas las formas, con todos los acompañamientos habidos y por haber. He cantado con sinfónicas, con orquestas de ritmos muy actuales, y he cantado con guitarras", y cada una de estas actuaciones ha sido "una experiencia nueva".

En los conciertos, "yo siempre estoy nadando entre lo de antes, lo de ahora y lo que viene", ha asegurado Raphael, quien ha asegurado que "va a ser muy interesante para el público", ya que en todas partes en la que viene ofreciendo este espectáculo "está siendo muy bien recibido, y estamos muy felices por ello".

En su concierto en Mérida, el público podrá escuchar canciones de diversas épocas de su trayectoria, ya que "la gente siempre quiere escuchar lo más grande que has hecho a través de los años, y yo procuro dárselo para que salgan muy contentos", pero ha añadido que "no hay que olvidar que hay que estrenar cosas".

Por todo ello, Raphael ha asegurado que los espectadores que acudan a sus conciertos "se lo van a pasar bomba", y ha asegurado que el público que suele ir a verle "no necesita demasiado que le empujen, porque afortunadamente tengo una clientela hecha desde hace muchísimo tiempo" a la que no hace falta que anime a acudir.

El artista hará parada el 27 de agosto en Mérida, en el marco de su gira 'Raphael 6.0', con la que conmemora sus 60 años sobre los escenarios y que se prolongará hasta final de año recorriendo diversos puntos de la geografía española.