La Junta incide en que el expediente de la azucarera en Mérida está "abierto"

La consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, ha remarcado que el expediente de la azucarera de Mérida está "abierto", cuenta con "interés empresarial" y "apoyo" institucional, aunque lo relativo a su puesta en marcha antes de la caducidad de los permisos administrativos es una decisión "exclusivamente de la empresa".



"Hay interés empresarial y sigue habiendo apoyo de las instituciones, de todas las administraciones, lo demás es una decisión exclusivamente de la empresa y no entra dentro de mis competencias ir más allá", ha espetado García en respuesta a una pregunta del diputado autonómico de Ciudadanos Fernando Baselga este jueves en el pleno de la Asamblea.



En todo caso, la consejera ha reafirmado "una vez más" que la Junta de Extremadura "tramita con la mayor diligencia todos los permisos" y que está "abierta" a ésta y "cualquier otra empresa que quiera invertir en la región".



Con ello, ha recordado también que en el pasado Debate sobre el Estado de la Región el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dijo que el proyecto de la azucarera de Mérida "se ha retomado, sigue vivo, se ha presentado ante el Ministerio de Industria y se trabaja porque existe posibilidad real de que obtenga financiación del mismo".



En este sentido, Olga García ha incidido en que dicho proyecto cuenta en vigor tanto con la declaración de impacto ambiental como con la autorización ambiental integrada, y ha añadido que la caducidad o no de las mismas antes de la puesta en marcha del proyecto en todo caso "es una decisión exclusivamente empresarial".



"Para nosotros el expediente está abierto porque tanto la autorización como la declaración están en vigor", ha subrayado la consejera.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea Fernando Baselga, tras indicar que "el cultivo de la remolacha está dejando de ser rentable", ha pedido a la Junta agilizar los trámites de la azucarera de Mérida y que aclare si se pondrá en marcha la iniciativa antes de la caducidad de la declaración de impacto ambiental.



En este punto, Baselga ha advertido de que "al final" diferentes proyectos anunciados en Extremadura "no llegan nunca, unas veces por una cosa y otras por otra".



"Al final están todas regadas de problemas", ha señalado sobre diferentes inversiones que anuncia la Junta.