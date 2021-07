"El Brujo" entretiene al público de Mérida con su versión cómica de Anfitrión 

Rafael Álvarez 'El Brujo' sacó las risas del publico con su obra 'Los dioses y Dios', que estrenó la noche de este miércoles inaugurando así la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en su 67 edición. En medio aún de la pandemia a la que ha podido resistir el certamen adaptándose a las nuevas circunstancias, en Mérida hay ganas de teatro y el auditorio estuvo receptivo desde el primer minuto para seguir al actor cordobés.

Fiel a su estilo rapsodia, 'El Brujo' ofreció su reflexión libre de 'Anfitrión', de Plauto, en la que trata, entre anécdotas y alusiones al momento actual, la eterna espera del ser humano al ser todopoderoso que él mismo ha creado pero que no conoce ni responde a sus preguntas.

Para llegar a la conclusión de que nosotros mismos somos los auténticos dioses porque los hemos ideado, Rafael Álvarez se recrea sobre el escenario del Teatro Romano con un monólogo de unos 90 minutos acompañado de Javier Alejano, su músico habitual y con el que viene actuando en cada cita con el Festival de Mérida.

El mito de Anfitrión arranca bien entrada la obra, pues El Brujo empieza su discurso situándose en la época actual hablando de los seres 'pos pandemia', los avances de la tecnología y las redes sociales. Expone cómo desde las primeras concepciones del teatro y hasta el día de hoy el tiempo pasa y Dios no aparece. Así conecta con el público en su búsqueda de respuestas que no llegan.

"Siempre hay causas que la ciencia desconoce y entonces aparece la mitología", señala el actor cordobés en su interpretación, en la que salvo algunas alusiones al epidemiológico Fernando Simón apenas evoca acontecimientos de actualidad como acostumbra a hacer en sus obras. Con la excusa de la pandemia, aunque pasando muy por encima, hace algunas referencias a los políticos, la Casa Real, los sindicatos y algunos tertulianos.

Con toda su expresividad, sus cambios de ritmo y el tono sarcástico y burlón, El Brujo entretiene al público con la historia de 'Anfitrión'. Como Plauto, utiliza los recursos de los 'lazzi' en esta obra un tanto alocada y llena de interrupciones con bromas ajenas al argumento. Entre el graderío fueron constantes las risas del público y se podían escuchar las carcajadas de sus incondicionales.

Todo ello bajo una escenografía de lo más sencilla que deja al descubierto casi la totalidad del escenario, dejando desnudas las imponentes columnas del Teatro Romano que preside la diosa Ceres, a quien nombra y se dirige en varias ocasiones el propio actor. En una esquina, el músico y compositor Javier Alejano permanece sentado toda la obra para poner los sonidos en directo que intensifican que el texto.

Desde el principio, 'El Brujo'' supo mantener la atención del espectador y se despidió en el escenario entre el aplauso de los más de un millar de espectadores del teatro. Al ritmo de la canción 'Jerusalema', agradeció al público su asistencia a la cita con el Festival de Mérida reafirmándose así con la cultura. La obra tendrá otras cuatro representaciones, hasta el próximo domingo, 4 de julio.

En declaraciones a los medios tras el espectáculo, Rafael Álvarez dijo sentirse my satisfecho por la conexión y la energía que había percibido de las gradas. Explicó que cuando estaba escribiendo esta obra en enero no sabía si la podría representar, pero a pesar de las incertidumbres por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, siguió trabajando en ella cada día.

En este sentido, manifestó que "la creatividad es curativa, nos transforma, nos da fuerzas", y resumió su obra de teatro en el mensaje de que todos los seres humanos son y son divinos, por haber creado a los dioses con su imaginación. Esa "expansión creativa", añadió, se puede experimentar "pintando, escribiendo, bailando o sencillamente en silencio contemplando la puesta de sol".

Con la situación de pandemia muy presente en todo momento, 'El Brujo' dijo que "el mundo necesita ahora esa energía", con la conciencia de que "todos estamos en el mismo barco". "Si esta pandemia no la resolvemos a nivel global, no acabará nunca", afirmó. Aprovechó para decir que "no hay mundo de ricos ni mundo de pobres"; de modo que "o nos curamos todos o no nos curamos ninguno", dijo también en referencia a la vacuna del coronavirus.