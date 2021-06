Osuna y Yañez explican el nuevo PGOU a asociaciones y colegios profesionales

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Urbanismo, Carmen Yáñez, han explicado a representantes de asociaciones, colectivos y colegios profesionales la situación en la que se encuentra la redacción de un nuevo Plan General Municipal (PGM) y un Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico y el Catálogo de acuerdo a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura.

Según Rodríguez Osuna, se trata de la "primera de muchas reuniones" que se mantendrán con los colectivos y asociaciones para llevar este plan "a buen puerto, recogiendo todas aquellas aportaciones que sean necesarias para que Mérida pueda tener un PGOU moderno y acorde a los nuevos tiempos", por lo que el primer edil ha apelado a la participación de todos.

La redacción del nuevo plan está siendo llevada a cabo por la empresa Territorio y Ciudad S.L.P., por un importe de 441.750 euros (IVA incluido) y cuenta con una aportación económica de la Junta de Extremadura de 300.000 euros.

La tramitación de este plan surge de la necesidad de que la ciudad cuente con este nuevo plan y Rodríguez Osuna ha recordado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está en vigor se aprobó en el año 2000.

Para el primer edil, "dos décadas después, este plan no responde a las necesidades socioeconómicas de la ciudad. Está obsoleto. Necesitamos uno más moderno, más sostenible, que responda a las nuevas normativas de accesibilidad, de eficiencia energética, de nuevas tecnologías... En definitiva, que se adapte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Mientras, la delegada de Urbanismo, Carmen Yáñez, ha recordado que posteriormente a la aprobación de este plan, entraron en vigor dos normativas de la Ley del Suelo de Extremadura.

Una se aprobó en diciembre del 2001, Ley del Suelo y Ordenación del Territorio en Extremadura (SOTEX), mientras que la otra, aprobada en diciembre de 2018, entró en vigor en junio de 2019, y es la Ley de Ordenación del Territorio Urbanística y de Sostenibilidad (LOTUS).

Entre estas dos también se ha aprobado el Reglamento de Planeamiento de Extremadura y se ha modificado la legislación del suelo estatal.

En este sentido, Yáñez ha destacado que con la entrada en vigor de la LOTUS "ya no se permite la homologación de esos planes que no están actualizados, como el actual, que incurre en numerosos errores".

Algunos de ellos cuestan "cifras importantes" de dinero al ayuntamiento, que tiene que responder a expropiaciones que no están "bien definidas en el plan" y por las que se tiene que recurrir a la jurisprudencia para "poder definir bien el justiprecio".

Junto con ello, matiza que "también hay errores que afectan a particulares por la calificación que tiene dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico-Arqueológico", ha apuntado.

A todo ello, ha añadido que el plan actual no da respuesta socioeconómica a las actuales necesidades de la ciudad, como que se pueda disponer de mayor superficie de suelo industrial y ha recordado, además, que en 2002, dos años después de aprobar el actual PGOU, ya se detectaron "errores en él".

Por eso, se redactó un documento que sí se puso en práctica pero que nunca se llevó a su aprobación, aunque sí que se aplicó en algunos momentos, ha precisado.

"Con esto, no queremos decir que parte del plan vigente no pueda incorporarse al nuevo plan. Tiene la validez suficiente para seguir el modelo de ciudad, que no va a cambiar notablemente, y el desarrollo urbanístico que tiene que tener Mérida", ha informado, al tiempo que ha recordado que se han ido haciendo modificaciones puntuales como la aprobada este pasado lunes en el Pleno Municipal sobre el uso de la parcela de la Puerta de la Villa.

También ha explicado la edil que dicha parcela se encuentra clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana vigente como Suelo Urbano Consolidado, siendo de aplicación las condiciones de la Ordenanza 'Centro Tradicional tipo a' con II plantas de alturas.

Además, no se encuentra incluida en ninguna unidad de ejecución y las condiciones del Plan la marcan como parcela con edificación incluida en el Catálogo de Elementos Protegidos, con el 'Nivel III, Protección Ambiental' del patrimonio arquitectónico, siendo la Ficha Nº 148 del mismo, por ello, "es importantísima la redacción de un nuevo Plan".