Las entradas para el Festival de Mérida se pondrán a la venta el próximo martes

Ep.



Las entradas para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se pondrán a la venta este próximo martes, 1 de junio, y no se pretende alcanzar un "aforo total" del Teatro Romano.



"No pretendemos que haya un aforo total del teatro o cuanto más gente mejor, sino que lo que pretendemos es que la gente se sienta segura, que no haya ninguna noticia negativa en relación a algún brote o alguna incidencia que pudiera tener", ha asegurado la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, durante su comparecencia ante la Comisión de Cultura en la Asamblea a petición de Ciudadanos.



García Cabezas ha detallado que el contrato de dirección, programación, realización artística y técnica, gestión y ejecución de las actividades a realizar por la organización del Festival de Mérida durante su edición de 2021 y 2022 fue adjudicado el pasado 12 de abril a Pentación y se firmó el contrato hace apenas unos días en mayo.



En este sentido, ha informado de que los órganos del Consorcio Patronato del Festival no han sido informados aún de las actividades concretas que formarán parte de la 67 edición y una vez que los mismos las conozcan serán difundidas, por lo que ha dicho que "no se trata de esperar" a las cámaras o a la prensa" sino a un acto de "respeto" a los órganos.



De esta forma, aunque García Cabezas no ha podido avanzar las obras concretas o actividades al detalle, sí se ha referido a que el contratista de las dos próximas ediciones tiene una serie de compromisos como representar 39 funciones en el Teatro Romano de Mérida, tres representaciones en el teatro de Regina y en el de Medellín y cuatro en la ciudad romana de Cáparra.



Además, habrá un pasacalle en Medellín y Mérida, una programación off en diferentes espacios y con diferente contenido y disciplinas, así como conferencias, exposiciones, taller de creación y de estudio de temática grecolatina, jornadas de hostelería, de cocina y gastronomía y actividades dirigidas a personas con discapacidad auditiva y visual, entre otras.



De igual forma, se realizarán representaciones en teatros fuera del propio Teatro Romano de Mérida, tanto en Extremadura como en otras partes de España, así como representaciones de temática grecolatina en otros espacios de Mérida, encuentros de creadoras escénicas o la Escuela de Verano de la Academia de las Artes Escénica de España en Mérida, además de ciclos de conferencias.



De esta forma, García Cabezas ha recalcado que la intención de la Junta es dar a conocer esta programación al detalle "cuanto antes" pero hay que "hacer las cosas bien", momento en el que ha repasado los hitos del proceso de licitación, que comenzó en agosto de 2020 y que se ha dilatado hasta la "reciente firma" del contrato.



En su intervención, también ha valorado la importancia del Festival de Mérida como elemento generador de cultura, artes escénicas y de difusión del mundo grecolatino y del patrimonio histórico y arqueológico de Extremadura, del que se puede presumir el "letras mayúsculas".



En cuanto a las medidas sanitarias, Miriam García Cabezas ha destacado que se llevarán a "rajatabla" y habrá una "coordinación efectiva" con reuniones para cumplir con todos los protocolos y para que todos los visitantes se sientan "seguros" y "no en peligro" y sea una edición "exitosa".



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén ha valorado la importancia cultural del Festival de Teatro Clásico de Mérida y ha lamentado las noticias "tristes" surgidas en la gestión del mismo en otras épocas, que dicho grupo espera que haya quedado atrás y que no vuelvan a fallar los controles de fiscalización.



Además, ha criticado que se sepa "poco o nada" de la programación de la edición de 2021 y ha remarcado que lo que ha sucedido en esta edición con respecto a otras ha sido el contrato de licitación y "ustedes", ha dicho en relación a la Junta.



"No ha sido la pandemia, no ha sido el Covid, ha sido la licitación que ustedes han planteado", ha recalcado, al tiempo que ha planteado sus dudas sobre en cuantas obras se repartirán las 39 funciones y ha mostrado su satisfacción por las extensiones del festival y que se mantengan los servicios que hacen más accesible la cultura.



También ha pedido Pérez Guillén a la Junta que trabaje para que no se produzcan las imágenes del año pasado, sobre todo en el estreno del certamen, ya que envían un "mensaje muy distorsionado" de que la cultura no es segura, algo que no es cierto, ha dicho.



En el turno del PP, el diputado Laureano León ha recalcado que el Festival de Mérida es una "seña de identidad" y una "verdadera plataforma" de publicidad de Extremadura de cara al exterior y ha planteado que Agustóbriga pudiera acoger alguna actividad en torno al Festival de Teatro Clásico de Mérida.



Asimismo, León se ha referido a la "disyuntiva complicada" a la que se enfrenta su grupo, ya que tiene la obligación de contribuir a consolidar el prestigio de un certamen "importante" para Extremadura, ante lo que ha mostrado el ofrecimiento sincero para contribuir a alcanzar "cotas de éxito", pero también ha insistido en la responsabilidad de fiscalizar y controlar la gestión del dinero público que se destina al mismo.



Así, ha apuntado que el PP no entra en la gestión artística del Festival de Mérida pero ha lamentado que se haya sembrado desde "siempre" una "nube de sospecha" sobre la gestión económica del mismo, que se debe eliminar, ha dicho, al tiempo que ha criticado una "falta de previsión" en esta edición que "luego conduce a sembrar dudas y sospechas".



En este sentido, León se ha preguntado por cuándo ha conocido la Junta la resolución de la Junta Consultiva y por si ha tenido conocimiento la empresa adjudicataria con carácter previo a la Junta o que haya sido pública, ya que los trabajos "parece ser que se han efectuado con anticipación a tener conocimiento de esa resolución".



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez ha indicado que si a fecha de hoy aún no se conozca la programación de esta edición es consecuencia de lo "farragoso" que ha sido el pliego de condiciones.



Así, ha expuesto que el Festival de Mérida es de las manifestaciones culturales y escénicas "más prestigiosas" a nivel nacional, por lo que ha lamentado que en torno al mismo se produzcan "noticias preocupantes" como la condena del anterior gerente.



También, y respecto al actual proceso, ha lamentado la licitación "interminable", con varios recursos, por lo que ha propuesto "mejorar" el festival, ya que hay posibilidades para ello y se cuenta con la oportunidad de cifras optimistas para el turismo.



De igual forma, ha abogado por que la compañías extremeñas tengan más peso y relevancia, ya que se suelen quedar, ha apuntado, con las actividades complementarias y secundarias, además de considerar que se debe mejorar en el acceso para quien no pueda acudir a ver las obras y que las actuaciones estén repartidas entre la provincia de Cáceres y Badajoz.



Por otra parte, el diputado del PSOE Fernando Ayala ha valorado que todos los grupos hayan coincidido en la importancia del Festival de Mérida, además de considerar que resulta muy complicado hablar de la programación del festival cuando aún no está aprobada.



De esta forma, se ha mostrado seguro de que la próxima edición tendrá una "buena programación", además de considerar que es un elemento que atrae la creación de nuevas actividades culturales para Extremadura.



También, y en cuanto a las medidas se seguridad, se ha referido Ayala a la experiencia del pasado años en unas condiciones muy complicadas, por lo que este ha considerado que será un año "más tranquilo" por el buen ritmo de vacunación.