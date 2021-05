Llega a Mérida el rodaje de "Si Talía fuera ciega", proyecto cinematográfico de la ONCE

Después de recorrer varias Comunidades Autónomas de España durante más de un mes y con más de 12 localizaciones naturales, con la participación de unos 100 actores y actrices ciegos y con discapacidad visual grave, finaliza el rodaje de "Si Talía Fuera Ciega" en la ciudad de Mérida, concretamente en el Teatro Romano y en la Presa Romana de Cornalvo.

Bajo la premisa de un ciego que quiere ser actor en la Augusta Emérita del siglo I, se plantea, si la ONCE hubiese existido en los tiempos del Imperio Romano habría facilitado la participación en la creación y el disfrute cultural de sus afiliados romanos, bajo la clara influencia de la musa del teatro Talía.

Las secuencias que tiene previsto rodar el equipo de Emblema Films, bajo la dirección de Antonio Gil Aparicio, transcurrirán durante toda la mañana del viernes día 21 de mayo, en distintas partes del Teatro Romano donde se ambientará la Augusta Emérita del siglo I, en la que participarán componentes de la Asociación Ara Concordiae.

También han querido colaborar en este rodaje, 4 actores profesionales de nuestra región como son Ana Trinidad, Eulalia Donoso, Simón Ferrero y Pedro Rodríguez que interpretan a los personajes que interactúan con el protagonista de la historia "Lucius", interpretado por el actor ciego afiliado a la ONCE Josema Gómez.

El rodaje de Mérida, cuanta también con la colaboración de instituciones de Mérida, como el Consorcio de la Ciudad Monumental y el Ayuntamiento y de la Junta de Extremadura con el Parque Natural de Cornalvo, Extremadura FilmCommission y el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Dirigido por el cineasta extremeño Antonio Gil Aparicio, 'Si Talía fuera ciega', es una producción montada a partir del rodaje de escenas de las obras teatrales de los distintos grupos de Teatro de la ONCE, adaptadas al cine, donde los protagonistas son los actores y actrices ciegos y con discapacidad visual grave.

Un proyecto de la ONCE que parte de su asesor de Teatro el reconocido actor y director teatral Esteve Ferrer, en el que se propone acercar a este elenco de artistas, una experiencia cinematográfica con el proceso del rodaje de una película.

Con guion de Esteve Ferrer y Antonio Gil Aparicio, "Si Talía Fuera Ciega", pretende ser una película que nos haga reflexionar sobre la inclusión de personas que tienen otras capacidades para desempeñar cualquier tipo de actividad en la sociedad.

Para el equipo de Emblema Films, compuesto por profesionales extremeños en todos los departamentos como producción, dirección, cámara, sonido, arte... está siendo un rodaje muy especial, donde casi siempre nos sorprende el resultado que obtenemos y por otro lado, para los actores y actrices de la ONCE, la experiencia de rodar una película está siendo un aprendizaje y un descubrimiento para contar historias a través del cine.

Once obras de la ONCE, unidas en un mismo guion. Las compañías involucradas en este proyecto audiovisual que aúna once obras distintas bajo un mismo guion son: La Ruina Teatro, de Albacete, con "El coro", 'La Luciérnaga', de Madrid, con la obra "Diablos, brujas y granujas" (textos de Cervantes y Quevedo), 'Muxicas', de Ourense, con "El enfermo imaginario" (de Molière), 'Jacaranda Teatro', de Granada, con "La décima musa" (de Sor Juana Inés de la Cruz), - 'Samaruc Teatre', de Valencia, con "Las tres hermanas" (de Antón Chéjov), 'Homero Teatro', de Sevilla, con "La boda de los pequeños burgueses" (de Bertolt Brecht), 'Tiflonuba Teatro', de Huelva, con el montaje "Yerma" (de Federico García Lorca), 'Amanida Teatre', de Tarragona, con "Severa vigilancia" (de Jean Genet), 'Sa Boira Teatre', de Palma de Mallorca, con "Marat-Sade" (de Peter Weiss), 'Valacar Teatro', de A Coruña, con "Ataque preventivo", 'La Esfera Teatro', de Gijón, con "Europa, Europa".