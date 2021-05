El PP pide crear una comisión para investigar la gestión socialista del Festival de Mérida

Ep.

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha registrado en el parlamento autonómico una solicitud para crear una comisión de investigación sobre la gestión socialista del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y los controles existentes para fiscalizar el dinero público.



La portavoz 'popular' en la cámara legislativa extremeña, Cristina Teniente, ha informado de esta petición, para la que ha solicitado el apoyo del resto de grupos parlamentarios, con el objetivo de que se pueda constituir y determinar así las "responsabilidades políticas" y también "reforzar" los controles.



Asimismo, Cristina Teniente ha apuntado que el PP persigue que esta comisión investigue "no solo" las responsabilidades derivadas de la condena de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exgerente del certamen entre 2008 y 2011, Pedro Salguero, sino también sobre "cómo funcionan o deben funcionar los controles".



Cabe destacar que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a cuatro años y un día de prisión a Salguero por un delito continuado de malversación de caudales públicos.



La sentencia condena también a Salguero por un delito continuado de prevaricación administrativa a inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de doce años.



CONOCER POR QUÉ "NO SE HIZO NADA"



En rueda de prensa, Teniente ha señalado que su que grupo quiere conocer por qué con una fiscalización previa de la Intervención General de la Junta y una fiscalización posterior del Tribunal de Cuentas, donde se advertían de delitos, "no se hizo nada" y si esto podría seguir pasando, ha dicho.



"La sentencia demuestra que se robaba en el Festival, esto es robar, esto es sacar el dinero a espuertas y que no se rendían cuentas, a pesar de que se conocían, ni ante los consejeros, ni ante la Junta, ni ante el patronato, y da una vista estremecedora, la Intervención General de la Junta y la Agencia Tributaria, al advertir de forma reiterada al condenado y al Patronato y a la consejería sin ninguna consecuencia, nos da la clave de que estamos sin control", ha aseverado.



En su opinión el "último responsable" de esta situación es el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien antes y ahora era el presidente del Patronato del Festival de Teatro Clásico y del Ejecutivo regional.



"Si pasó entonces, y cuando se denunció esto eran tonterías y 'changás', pues no estamos muy tranquilos, sinceramente. Y a todos los niveles hay que continuar con una responsabilidad que es pública, que es política, que es la responsabilidad in eligiendo y la responsabilidad in vigilando, ninguna de las dos ha cumplido el señor Vara", ha destacado.



Al mismo tiempo, se ha preguntado por qué Vara no ha impedido que, después de que Salguero pasara por prisión por un caso relativo a la gestión de la Orquesta de Extremadura, fuera restituido, con un contrato de trabajo, por un alcalde socialista.



"¿Qué está tapando el señor Fernández Vara y qué está tapando el Partido Socialista?. Porque este señor ha recibido ya varias condenas. Todo es bastante sospechoso", ha recalcado.



Al mismo tiempo, Teniente ha hecho hincapié en que, tras la sentencia, las acusaciones del PP sobre la gestión del Festival de Mérida o la Orquesta de Extremadura ya no son "falsedades", como decía un portavoz socialista en el parlamento, ni "tonterías y 'changás'", como dijo en su momento Vara, ha recordado, sino "delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos".



"Estamos hablando, y esto está ya clarísimo, de corrupción al más puro estilo cortijo socialista, estamos hablando de un expolio de fondos públicos continuado, como dice la sentencia y acredita la sentencia a manos llenas, estamos hablando de hacer con el dinero público lo que le da la gana a algunos, pero de forma burda, estamos hablando de saqueo indiscriminado, estamos hablando de que esto se hizo, y esto es lo importante, y en esto me quiero centrar, ante la pasividad absoluta, reiterada y continuada del patronato y de la Consejería de Cultura", ha reafirmado.



De igual forma, la portavoz 'popular' ha criticado el "desparpajo" empleado este pasado martes por la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, que dijo que ellos "habían sido los primeros" en perseguir estos delitos y la administración autonómica se había personado en el procedimiento.



"No, señora Rosiña, no hicieron nada durante años, es más, no hubieran hecho nada si el Partido Popular no denuncia los hechos a Fiscalía", ha recalcado, a lo que ha añadido que está segura de que con la voluntad manifestada por Rosiña de perseguir el delito y la corrupción el Grupo Socialista va a actuar "en coherencia" y votará a favor de crear esta comisión de investigación.