Comerciantes y hosteleros de Mérida toman aire con los bonos al consumo del Ayuntamiento

Los vecinos de Mérida pueden canjear desde este viernes, 7 de mayo, los bonos al consumo repartidos por el Ayuntamiento de la ciudad para favorecer las compras en el comercio y la hostelería de la ciudad.



De esta forma se pone en marcha la segunda edición de la campaña 'Consume Mérida', en la que el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado de las delegadas de Comercio, Silvia Fernández, y de Turismo, Pilar Amor, además de la portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha visitado un comercio y un establecimiento de hostelería, situados en el centro de la ciudad, para canjear sus bonos.



En concreto, esta iniciativa arranca este viernes, 7 de mayo, y en el caso del comercio se prolongará hasta el 7 de julio, mientras que en el de la hostelería será hasta el 7 de agosto.



Así pues, en su intervención, Rodríguez Osuna ha recordado que con esta campaña se pretende apoyar al comercio local y la hostelería "donde se ha hecho un importante esfuerzo económico, doblando la cantidad de la anterior campaña", hasta los 854.000 euros y que incluye como novedad que "se han subido las cantidades en cada comercio de un mínimo de 1.500 euros por negocio a 2.000 y de un mínimo de 300 por trabajador a 500 euros".



En este sentido, el primer edil emeritense ha confiado en que esta campaña tenga un "gran impacto" a partir de este mismo viernes, al tiempo que ha destacado que "en aquellos establecimientos en los que el vecino o vecina no pueda gastar la cantidad total, se les entregará un vale por la cantidad restante para que pueda gastarlo otro día".



Una cuestión que afecta, fundamentalmente a la hostelería, donde "se entregará, a quienes canjeen el bono, una tarjeta con el saldo restante para que puedan consumirlo otro día", según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.



Así, Rodríguez Osuna ha manifestado el entusiasmo del Equipo de Gobierno en esta campaña al tiempo que ha recordado que se han repartido 31.000 bonos por toda la ciudad y que los empresarios de comercio y hostelería han recibido las ayudas de manera anticipada.



A este respecto, el máximo regidor de la capital extremeña ha recordado que la campaña no beneficia solo a los empresarios "sino a los vecinos, porque cada vecino ha recibido 40 euros para gastarlos en Mérida", por lo que ha resaltado que "aquellos que hablan de poner el dinero de las administraciones en manos de los ciudadanos tienen aquí la prueba más evidente".



En total, son 369 empresas (223 comercios y autónomos y 146 hostelería) las que participan en este campaña, sobre la que los emeritenses tienen a su disposición la app Consume Mérida para ver los establecimientos adheridos y donde se indica si tienen o no cupo de bonos para su canje. También en la web municipal, está el listado de establecimientos que lucen en su escaparate una pegatina roja con el lema 'Consume Mérida'.



"Somos el ayuntamiento extremeño y uno de los consistorios de todo el país que más ayudas directas reparte a los empresarios", ha reafirmado el alcalde de Mérida, que ha destacado que "no sólo basta con trasladar nuestro apoyo ante esta situación, sino hay que hacer política que pueda ayudarles en la medida de nuestras posibilidades", ha aseverado.



"CAMPAÑA FANTÁSTICA"

Por su parte, el empresario textil Eugenio Montosa ha manifestado la satisfacción del comercio local por esta nueva iniciativa, ya que según ha dicho, "la anterior fue una campaña fantástica, todo un éxito", y de cara a esta segunda edición "muchos clientes han venido estos días para saber cuándo comienzan los bonos".



De esta forma, Montosa ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida esta iniciativa para apoyar a los negocios de la ciudad "al tiempo que ayudan a los ciudadanos".



Por último, según recuerda el Consistorio, "aún queda por resolver las ayudas municipales al estímulo para el sector de hoteles, turismo y alojamientos turísticos, que se resolverán en las próximas semanas", concluye.