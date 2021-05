Los emeritenses ya pueden canjear los bonos descuento del Ayuntamiento de Mérida

Como agua de mayo. Así esperan los comerciantes y hosteleros de Mérida la segunda edición de la campaña ‘Consume Mérida’ puesta en marcha por el Ayuntamiento con tres objetivos muy claros: “reactivar la economía en la ciudad, potenciar el comercio local y de proximidad, e incentivar el consumo”. Remontándonos a la tarde-noche del sábado 14 de marzo de 2020, nadie podía presagiar lo que se avecinaba. Nuestras vidas se paraban de repente por la incursión arrebatadora de un virus que nadie conocía, la Covid-19. Una pandemia mundial iba a traer consigo una trágica crisis sanitaria, a la que se sumaba otra crisis -no menos importante- la económica, la cual está arrastrando consigo a millones de personas que están quedándose sin sus puestos de trabajo o que se están viendo abocados a cerrar sus negocios.

Esta situación es extrapolable a cualquier territorio del mundo, de España y, por supuesto de Extremadura. Sin ir más lejos, la capital extremeña está sufriendo en sus carnes las consecuencias del coronavirus. La pandemia, el Estado de Alarma, el confinamiento, el miedo a salir de nuestras casas e incluso el teletrabajo, están haciendo que establecimientos comerciales u hosteleros de toda la vida tengan que echar el cierre porque no hay consumo. Precisamente, para hacer frente a esta situación tan complicada, el Consistorio emeritense se puso manos a la obra y en mayo de 2020 el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, anunciaba la creación de bonos descuento al consumo para que los emeritenses incentivaran el comercio local.

Nacía así ‘Consume Mérida’ que, tras el éxito cosechado en la primera edición el pasado mes de septiembre, llega ahora con una segunda edición más llamativa, si cabe, puesto que van a participar un total de 369 empresas (223 comercios y autónomos y 146 hostelería) quienes ya han recibido entre 2.000 y 4.500 euros cada una, de los 854.000 euros que ha repartido previamente la Administración local. Se duplican así tanto el número de establecimientos participantes, como la cuantía de las ayudas. La empresa Correos ha sido la encargada de hacer llegar los bonos directamente a más de 30.000 hogares emeritenses, cada uno de los cuales cuenta con un valor de 20 euros para que, con cada compra superior a 40 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos al programa, los interesados puedan beneficiarse del descuento de estos 40 euros: 20 para la hostelería y otros 20 para el comercio local.

Así lo detalla la delegada de Comercio, Silvia Fernández, en una conversación con Regiondigital.com ante el inminente comienzo de esta segunda edición que arranca este viernes, 7 de mayo, y que a diferencia de la primera durará dos meses, hasta el 7 de julio. Haciendo un poco de memoria recuerda que este programa “surgió el año pasado, en plena pandemia, viendo la falta de actividad económica que tenía, sobre todo, el pequeño comercio de nuestra ciudad”. En este punto, recalca que en las dos legislaturas que lleva el PSOE en el equipo de Gobierno “se ha fraguado una buena relación” con los comerciantes, siendo “directo” el contacto con ellos, puesto que “sus problemas son nuestros problemas”.

Para ella, formar parte del ayuntamiento extremeño y uno de los consistorios de todo el país que más ayudas directas reparte a los empresarios, “supone pasar de la política de fotografía a la política de los hechos, porque al fin y al cabo, el comercio no se va a levantar con palmaditas en la espalda, ni con fiestas, ni con aplausos”. “El comercio se levanta trabajando con ellos, escuchándoles, supone un ejercicio de empatía y de asertividad tremendo y de tener claro que el bien de Mérida es la economía de Mérida; y ahí estamos los sectores implicados en una colaboración excepcional, público-privada, siendo un ejemplo totalmente a replicar. Porque aquí, al fin y al cabo, estamos para levantar Mérida y lo tenemos muy claro”, insiste.

REACTIVAR LA ECONOMÍA INCENTIVANDO EL CONSUMO

Así, tal y como resalta la edil socialista, “es un orgullo el tema de atrevernos a innovar y ser capaces de hacerlo”. De tal manera, recuerda que el primer edil emeritense, en esas primeras semanas de pandemia, “estuvo comentando más allá de poner en marcha ayudas directas”, ya que “lo que también hacía falta era reactivar un poco la economía”. “Y qué mejor reactivación de la economía que con una campaña de incentivo al consumo, puro y duro, promocionando nuestros negocios, dándole valor al comercio de barrio, al comercio de proximidad”, resalta.

Además, tal y como subraya Fernández, con esta iniciativa “tratábamos así de dinamizar la economía como tal”, puesto que también “tiene un impacto económico, más allá de la subvención que tú das, porque como mínimo doblas el importe de la caja que hace el pequeño empresario”. Era, a su entender, “una ayuda directa a ellos”, al tiempo que pretendía que “la gente también perdiera el miedo a salir de casa, siempre -por supuesto -con todas las medidas sanitarias que hemos estado haciendo y con las que hemos demostrado que se podía vivir perfectamente”. En definitiva, “era una manera de ‘medio normalizar’ un poco la vida en la pandemia, dentro de que no puede ser nunca normal, y compensar un poquito la falta de actividad económica de la gente en la calle”, asevera.

De este modo, ante esta segunda edición de ‘Consume Mérida’, Fernández recalca que la diferencia más notoria con la primera edición “es que este año, además, también se van a aplicar los bonos al consumo dentro del sector de la hostelería, porque el año pasado no había, era solamente el comercio de proximidad”. Además, insiste en que también este año "hemos casi duplicado el número de negocios que van a ser objeto de ayudas, teniendo en cuenta que este año no entra la alimentación porque no ha sido un sector que, durante el Estado de Alarma haya estado cerrado”. De hecho, “la propia pandemia ha hecho que muchísima gente haya descubierto los comercios de alimentación de sus barrios, motivo por el cual han tenido que reforzar sus plantillas, algo que es maravilloso”, ensalza.

Por tanto, la delegada de Comercio insiste en que de cara a esta nueva edición del programa “hemos superado con creces la cantidad de negocios que se apuntaron el año pasado”. “Realmente este año es cuando el pequeño comercio de todas las categorías o tipos de comercio que hay, han confiado al cien por cien en esta iniciativa”, que también cuenta con novedades a la hora de facilitar el gasto. Y es que, según sus palabras, se han incluido en las bases un formato de vales, “que no deja de ser un recurso para aquellos negocios en los que las ventas habituales no suelan superar los 40 euros”. Así, por ejemplo, “si yo quiero comprarme unos calcetines de 10 euros, pago 40 y tengo 30 euros a mi favor, porque me van a dar un vale por el importe que me queda por gastar”, destaca.

“LA VENTA ONLINE ES EL GRAN FANTASMA QUE AMENAZA AL COMERCIO LOCAL”

Como delegada de Comercio, conoce de primera mano la situación que atraviesan en estos momentos los comerciantes emeritenses. Entre los problemas más comunes que le exponen en esta situación de crisis sanitaria y económica, sobresale el tema “del gran competidor de la venta online, el comercio electrónico”. Según sus palabras, éste es “el gran fantasma que está siempre amenazando alrededor, pero sí que es verdad que ese gigante solamente se puede combatir invirtiendo en innovación, modernizando los comercios, con mucha formación y con más campañas de marketing mucho más llamativas, y eso hay que ponerlo en valor”.

De hecho, desde el propio Consistorio emeritense, como comunicación institucional, “hemos tomado esa lucha como nuestra y, por ejemplo, las pasadas Navidades hicimos una gran campaña de comunicación con ‘Elígeme, Consume Mérida’ que ha sido muy sonada tanto en medios audiovisuales, como en los autobuses urbanos o en los distintos frontis de la ciudad, en las marquesinas… Ha habido una campaña hecha de comercio local a través de la comunicación del Ayuntamiento. Y es que lo que intentamos es poner en valor, realmente, la ciudad de Mérida y todo el movimiento empresarial”, argumenta.

Así, de cara al verano, desde la delegación que encabeza, están llevando a cabo distintas iniciativas para llamar la atención de emeritenses y foráneos, con el fin de que compren en las tiendas locales. De hecho, en las últimas semanas se ha puesto en marcha un Plan de Dinamización del Comercio Local consistente en que “nosotros cuidamos de tus peques, mientras tú estás comprando”. Es decir, “nos quedamos con los niños y niñas de los papás o mamás que están comprando en los comercios durante un par de horas”. Para ello, hay cuatro puntos simultáneos por el centro –en la Puerta de la Villa, en la Plaza de Santa María, en la Plaza del Parador y en la Plaza de España-, donde se realizan distintos talleres, y “tú mientras te puedes ir a comprar un ratito tranquilamente”.

Cabe recordar que esta iniciativa está financiada por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, pero el deseo del Ayuntamiento es replicarla con fondos propios, para que sea una realidad, “de momento”, durante todos los fines de semana del mes de mayo. No obstante, según sus palabras, “nuestra intención es seguir haciéndola el resto del año con la colaboración de los comerciantes”.

LA SITUACIÓN VA A CAMBIAR A PARTIR DEL 9 DE MAYO

De cara a este fin de semana, Fernández se muestra optimista con que la situación tan complicada que está viviendo en estos momentos la sociedad cambie con el levantamiento del Estado de Alarma este domingo, 9 de mayo. Avanza que, en un mes o mes y medio, “veremos varias licitaciones muy interesantes desde el Ayuntamiento para el sector del comercio”. El equipo de Gobierno también está trabajando en una plataforma propia del comercio electrónico de la ciudad de Mérida que, a su entender, “está todavía muy en pañales”.

Además, dentro de la Estrategia EDUSI, “un área importante era el tema de la promoción del comercio de la ciudad”, motivo por el cual “trabajaremos tanto en planes de formación como en la elaboración de una marca de calidad de nuestro comercio y también, por supuesto, el tema de la actualización de la venta online, porque no se puede mirar para otro lado, porque lo tenemos encima y lo que tenemos que hacer es unirnos, aprender y ser buenos en ese sector”.

Dirigiéndose a los vecinos para que apoyen a los comerciantes, la edil socialista ha recordado que “estamos comprando a tu vecino, a tu hermano, a tu primo… a tu familia. Realmente lo que estamos haciendo es generar economía en nuestra ciudad y es marca ciudad. Es entendible también todo el tema de la venta online, pero somos también actores principales de nuestra ciudad”. A su juicio, “es muy fácil quejarse y decir: ¡’Ay, qué pena que cierren los comercios!, qué pena, no. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando cerraron los cines en Mérida. Los cines se cerraron porque la gente de Mérida no iba al cine… después estaba todo el mundo indignado”. Por tanto, “en Mérida vamos a contar con lo que podamos mantener la gente de Mérida, lógicamente, el turismo no va a mantener el comercio local de la ciudad. Tenemos que ser los ciudadanos emeritenses los que mantengamos y seamos conscientes de la importancia de mantener nuestra economía, nuestro comercio y nuestros bares”, sentencia.

No obstante, Fernández hace hincapié en que el equipo de Gobierno de Mérida “trabaja de forma transversal”, porque “cuando hacemos un evento cultural estamos pensando en las empresas culturales, pero también estamos pensando en de qué manera puedo sacar la gente a la calle y la gente en la calle lo que hace, al fin y al cabo, es consumir, tanto en hostelería como en los comercios locales”. Por tanto, “no son actividades independientes”. Así, “cuando organizamos la Sala del Templo y volvemos a intentar que en el Templo de Diana haya una programación especial para compensar la poca actividad en otros sectores, lo que estamos intentando es sacar a la gente a la calle con la excusa de una obra de teatro, pero para que también consuman en el comercio y en la hostelería”, concluye.

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ‘EMÉRITA AUGUSTA’

¿Qué esperan los comerciantes de esta segunda edición de ‘Consume Mérida’?. Regiondigital.com ha hablado con la presidenta de la Asociación de Comerciantes ‘Emérita Augusta’, Patricia Llanos, quien se muestra esperanzada en que en estos dos próximos meses, mayo y junio, “todas las personas de Mérida utilicen ese bono que le da al consumidor el Ayuntamiento para incentivar la economía y, sobre todo, para que haya movimiento de dinero”. Según sus palabras, la primera edición de esta iniciativa trajo consigo que “tuviéramos un mes de septiembre fortísimo, como ninguno hemos tenido, porque además septiembre es un mes muy malo en Mérida”.

“Y es que el cliente trae el bono de 20 euros, pero tiene que gastarse otros 20 euros, entonces para las tiendas no es un incremento de 2.000 euros, es un incremento de 4.000 euros. Aparte de eso, también es verdad que mucha gente que no conoce las tiendas porque no pasan por las calles o por cualquier cosa, de esta forma nos conoce, porque a mí el año pasado me venían muchas clientas diciéndome que no conocían mi tienda. Por tanto, de esta forma también haces clientela nueva que eso también es muy importante”, señala.

Además, el hecho de que este año les hayan adelantado desde el Ayuntamiento los 2.000 euros a cada uno de los establecimientos participantes, “para nosotros ha sido algo importantísimo, es pionero casi, porque que un ayuntamiento te adelante un dinero que luego ellos no van a recuperar -porque lógicamente nos lo están adelantando, pero nos lo están dando-, porque eso son ventas que luego aparecen reflejadas en nuestras cajas. Esto también es importante, porque va a hacer que nosotros respiremos un poquito tranquilos, pues llevamos muchísimos meses –febrero, marzo y abril- de un bajón fuera de lo normal”.

Así, para Llanos, el hecho de que “entre un dinero contante y sonante en tu cuenta para poder comprar mercancía, es importantísimo y también pensando en toda la gente que está preguntando por los bonos, que sabemos que van a venir a comprar y eso para nosotros es esencial”. En este sentido, detalla que todos los establecimientos que formen parte de esta campaña van a tener en sus tiendas un logotipo que les da el Ayuntamiento, para que todas las personas sepan dónde pueden entrar a canjear el bono, también en la APP ConsumeMérida, en las redes y en la web del Consistorio –www.merida.es-, así como de la Asociación de Comerciantes, se pueden comprobar las tiendas donde poder canjearlos.

También, como hecho novedoso de cara a este año, destaca que el Ayuntamiento ha querido dar al comerciante la oportunidad de hacer unos vales en las tiendas. “Yo el año pasado ya lo hice porque mi tienda es de lencería –‘DeBella, está abierta desde el año 2016 en la calle Moreno de Vargas-, tengo productos bastante pequeños y entonces pensé que 40 euros era una compra que hay gente a la que no le apetece gastarse esa cantidad de repente. Entonces hice una especie de vales en mi tienda para darles la opción a las personas de gastarse su dinero cuando quisieran”.

De esa forma, considera que “para el empresario es mucho más fácil, porque no se come la cabeza y para el cliente también porque lo canjea cuando quiere. Yo, por ejemplo, no daba fecha de caducidad, un vale a canjear cuando quisiera”.

“LOS BONOS VAN A HACER QUE PODAMOS SALIR UN POQUITO DE LA SITUACIÓN”

No es algo noticioso que la actual crisis sanitaria ha afectado a todos los negocios, “esto ha sido un palo grandísimo”, afirma Llanos. Incluso, cree que el año pasado la gente se movía más después de haber estado confinados durante tantos meses en casa por el Estado de Alarma. Sin embargo, tras el parón sufrido en las tiendas en enero por la tercera ola de la Covid-19, en pleno comienzo de las rebajas, los meses de febrero, marzo y abril han sido “horrorosos, como no se ha visto nunca, porque no hay nadie en la calle”. Entonces estos bonos, “si hacen que la gente salga a la calle, si hacen que haya un movimiento de dinero, si hacen que mayo y junio sean unos meses prolíficos para nosotros, eso va a hacer que lleguemos a julio, agosto y septiembre, y ya podamos salir un poquito de la situación”.

Así, dirigiéndose a los emeritenses, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mérida declara que desde su colectivo “lo que queremos es concienciar a la gente de que tiene que comprar en Mérida, tiene que comprar en el pequeño comercio, en el comercio de barrio, en el comercio de las calles, porque si tú vas por Mérida, mínimamente en Moreno de Vargas está la mitad de la calle cerrada y eso es muy triste. Salid a comprar, salid a gastar el dinero que hemos ahorrado en estos meses en hostelería y comercio de Mérida. ¡Qué pena de Mérida que se cierra Zara…, qué pena de Mérida que se cierran las grandes superficies!…Bueno, ¿y el pequeño comercio que ha tenido Mérida, qué pasa? Tenemos que cambiar un poco el ‘chip’ y valorar lo que tenemos en la capital de Extremadura, donde prima el turismo”, argumenta.

En cuanto a los problemas a los que se enfrenta el sector del comercio, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta advierte de que “la compra online, desde luego nos está haciendo mucho daño al comercio local”. Y es que “si antes comprábamos, ahora hemos comprado muchísimo más porque la gente al estar en casa se mete en un ordenador y compra todo lo necesario, eso lo entiendo en una cuarentena, en un Estado de Alarma… pero ya no estamos metidos en casa, ¿por qué seguir comprando por Internet?. Entiendo que compremos por Internet, cosas que aquí no podamos encontrar, pero vamos a echarnos a la calle”.

Otros problemas a los que los comerciantes se enfrentan debido a la pandemia y más ahora a la hora de abrir un negocio en Mérida, por ejemplo, es el alto precio de los locales, a lo que añade que “no hay nadie en la calle”, debido, a su entender, “al miedo atroz que nos han metido a salir de casa”.

Frente a ello, según sus palabras, “tenían ya que empezar a levantar la mano tanto en el comercio como en la hostelería, porque gracias a Dios, las personas mayores ya están vacunadas y hay que empezar a quitarle el miedo a la gente para que salga a la calle, siempre con un cuidado y cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes. Hay que ir dándole a la sociedad una tranquilidad, que la gente vea que empezamos una nueva normalidad… necesitamos que haya gente en la calle, que entre en las tiendas, mire, pregunte, compre…eso es la vida en una ciudad y ahora mismo la ciudad está muerta”.

Por tanto, como presidenta de la Asociación de Comerciantes ‘Emerita Augusta’ ha lanzado un mensaje a los vecinos de Mérida, puesto que “ellos mismos se han dado cuenta -con esta cuarentena- de lo que es una ciudad sin comercio, una ciudad muerta, que no tiene personalidad”. “Nosotros le damos luz a las calles con nuestros escaparates, y si no nos apoyan al pequeño comercio, al final terminaremos cerrando y solamente existiendo lo que hay en los ordenadores. Y entonces todo lo que podemos dar nosotros a la persona de Mérida, e incluso de los alrededores, si no vienen a vernos, si no vienen a consumir, el pequeño comercio se morirá”.

Por ello, Llanos espera con ganas el 9 de mayo, puesto que cree que “si relajasen un poco todas las normas, dentro de lo que tenemos que seguir viviendo, creo que la gente también se relajará un poco”.

"Poder viajar aunque sea a otra comunidad autónoma, que venga gente de fuera y gaste en hostelería y en comercio, y nosotros podamos también viajar un poco. Levantar un poco y que la gente vea: 'mira estamos saliendo'… porque hay muchísima tristeza en la calle”, sentencia.

ASOCIACIÓN DE BARES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS DE MÉRIDA

Prácticamente, en esta misma línea, el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Mérida, ABACARE, Paulino Álvarez Sánchez, espera que la nueva edición de ‘Consume Mérida’, primera en la que participa la hostelería, “sea un revulsivo para la economía de nuestro sector”. “De los 146 establecimientos hosteleros que somos los que hemos participado, esperamos que en este tiempo de tanta dificultad, suponga un revulsivo en la ciudadanía a participar, a salir, a divertirse, a ir a nuestros establecimientos, tanto a bares como a cafeterías, restaurantes…, que se inicie una etapa de normalidad y que el consumo poquito a poco se vaya retomando”.

Echando la vista atrás, hace hincapié en que para la hostelería local disponer de este tipo de ayudas municipales “es importantísimo”, porque, según detalla, “desde el principio estuvimos en la mesa de trabajo, junto al equipo de Gobierno”. “Sí es cierto, que en las primeras ayudas destinadas al sector de la hostelería fueron más enfocadas en ese momento al tema sanitario, tanto a geles como activos para nuestros negocios, máquinas de ozono de distintos dispositivos… que en un principio eran para garantizar que dentro de nuestros establecimientos se cumplían con todas las normas sanitarias”, recuerda.

Por tanto, “en esta segunda fase nosotros hicimos mucho hincapié, dado el buen resultado que había habido con el comercio, que estos bonos al consumo en esta segunda edición, fuera en la misma tónica con el sector de la hostelería”. Así, tras superar “unas primeras complicaciones como en todo, hasta que se le dio una vuelta”, el sector “enseguida se apuntó a esta iniciativa y vimos que era una forma importante de que la economía volviera otra vez a la normalidad”.

Álvarez, dueño del establecimiento Rex Numitor en la calle Castelar, también resalta la buena sintonía existente con el equipo de Gobierno, “dentro de las limitaciones económicas que como muchas veces nos han explicado, tienen un dinero y ese dinero es el que buenamente se puede repercutir, siempre con la finalidad de que el dinero que iba a invertir –el Ejecutivo local- que no fuera un dinero a fondo perdido, sino como es en este caso: que sea una ayuda, pero que el ciudadano también colabore en que ese bono de 20 euros se vea compensado en otros 20 euros que tiene que poner el ciudadano para que el dinero se pueda mover”.

No obstante, el presidente de ABACARE advierte de que “un bono de consumo en una casa, por sí solo, no tiene ningún valor, el ciudadano para que tenga un valor tiene que llevarlo a un establecimiento, ya sea de hostelería o de comercio”. Por tanto, a su entender, se trata de “una iniciativa positiva que por sí solo no es un regalo, es una ayuda, pero que se engloba también en que el ciudadano tenga también que poner de su bolsillo otros 20 euros para hacer que la economía un poco vuelva a moverse”.

“MÁS QUE UNA CRISIS, ESTO ES UN SOBREVIVIR DÍA A DÍA”

Y es que, dice tajante que lo que estamos viviendo en la actualidad, “más que una crisis, esto es un sobrevivir día a día, porque lo que han hecho con nuestro sector no tiene nombre”. “Entendemos que al principio para todo el mundo era desconocido, por desgracia las personas que han fallecido en este transcurso, y nosotros hemos acatado todo lo que nos han ido diciendo los distintos gobiernos nacional o autonómico”. Sin embargo, a su entender, “esto ha sido un poco ‘sálvese el que pueda’ con recursos propios, volviendo a hipotecar, pidiendo dinero a las familias…”.

A colación de esto último, Álvarez subraya que “no hay que olvidar que la hostelería en el ámbito de Mérida es un sector de autónomos, de pequeño empresario, donde trabajan dos-tres personas, que normalmente suele ser un matrimonio con pocos trabajadores”. Por tanto, “se ha sufrido y se sufre a diario, es decir, existe una dificultad muy grande”. Tampoco hay que olvidar, según continúa, “que la mayoría de los pagos que tenemos en nuestros establecimientos está en manos privadas -telefonía, gas, electricidad…”, a lo que hay que sumar que “la mayoría de los alquileres están en manos privadas y esa persona necesita muchas veces su alquiler para poder subsistir”.

Así, “más que una lucha, una simbiosis de intentar llegar a una serie de acuerdos, ha sido una dificultad muy grande, por la sencilla razón de que no nos han dejado trabajar y cuando hablamos de ayudas, nosotros hablamos de indemnizaciones”.

“Creemos que cuando a alguien no le dejan trabajar por una razón sanitaria que es entendible, las indemnizaciones tienen que ser directas, pero están llegando muy poquito a poco, no tan rápido como estaba previsto; y más que indemnizaciones, lo que sí podríamos decir es que lo que están llegando son unas ayudas que te van a intentar aguantar el tiempo que buenamente cada uno pueda seguir adelante”, apostilla.

A su entender, el gran problema al que se están enfrentando en esta crisis los hosteleros emeritenses “siempre lo hemos tenido en la movilidad”, puesto que “no hay que olvidar que Mérida es una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una ciudad que ha apostado en los últimos años mucho por el turismo y el turismo prácticamente se ha quedado a cero”.

Por ello, desde ABACARE, esperan el 9 de mayo “como agua de mayo”, nunca mejor dicho, “para que haya por fin una movilidad, porque Mérida necesita la movilidad entre comunidades autónomas para que los negocios tengan un repunte”. Eso sí, “con todas las garantías sanitarias, de distanciamiento social, de nuestras mascarillas, de los geles, de que sepamos comportarnos bien en todas las situaciones”, asevera.

Otra de las problemáticas que desea que ya este fin de semana desaparezca es que se ponga fin al toque de queda y, de este modo, “recuperar el servicio de cenas”, con lo cual los locales deberían poder cerrar a las horas estipuladas que recogen sus respectivas licencias de apertura.

“Muchos trabajadores siguen en ERTE, porque normalmente en hostelería suele haber dos plantillas, una de mediodía y otra de noche, con descansos incluidos y demás, y las noches no se han podido recuperar. El sector de la cena sigue ahí, por tanto, todos los camareros, cocineros, pinches… que están en ERTE es porque estamos trabajando al 50 por ciento”.

Por ello, dirigiéndose a los emeritenses les emplaza a que “salgan a la calle y que disfruten con las garantías sanitarias, como no puede ser de otra forma, pero que salgan, que consuman y disfruten de esos bonos, porque el sector de la hostelería es tan seguro como cualquier otro sector de la ciudad”.

Y más ahora que, según sus palabras, “llega el buen tiempo, las terracitas, las relaciones sociales entre amigos y personas; creemos que es el momento idóneo de empezar una nueva época, de empezar un nuevo momento, y de que esos bonos se vean reflejados en la sociedad y que visiten nuestros establecimientos”.

Para finalizar, Álvarez espera que el levantamiento del Estado de Alarma este 9 de mayo, cambie “cien por cien” la situación tan complicada que está viviendo el sector, teniendo en cuenta la actual cifra de contagios, el ritmo de la vacunación en la región, los índices de incidencia de la Covid-19, la situación en la que se encuentran las UCI…