Rodríguez Osuna no se presentará a la reelección como alcalde de Mérida

Ep.

El socialista Antonio Rodríguez Osuna ha señalado que "no" se presentará a la reelección como alcalde de Mérida en las próximas elecciones municipales, ya que tal y como ha venido defendiendo "siempre" su proyecto político en la capital extremeña es de "ocho años".

Así, una vez que ahora está desarrollando la que es su segunda legislatura como alcalde en Mérida (en el actual segundo mandato con mayoría absoluta), ha señalado que "no" va a presentarse otra vez a las elecciones locales en la capital extremeña como candidato del PSOE.

"Yo no voy a presentarme otra vez a las elecciones locales. Yo hice un compromiso personal, me lo preguntáis muchas veces (los periodistas), lo digo más veces, no sé si porque más veces lo diga va a haber una respuesta contraria... Yo me comprometí a estar ocho años en política, y yo creo que mi proyecto político acaba cuando acaba esta legislatura si culmino todos los proyectos que tengo encima de la mesa", ha sentenciado en una entrevista este pasado martes en Televisión Extremeña, recogida por Europa Press.

Al respecto, ha añadido a continuación que tras esa decisión su "participación, seguir en política o no, dependerá de otros factores que no vienen al caso".

"Yo lo dije en su momento y no es una cuestión de querer o no... es una cuestión de cumplir los compromisos y la palabra dada y yo lo voy a hacer", ha señalado sobre su no presentación a la reelección por un posible tercer mandato como alcalde de Mérida.

Así, cuestionado sobre si no se va a presentar a la reelección ha dicho que "no", tal y como ha señalado "en más de una ocasión" a los diferentes medios que se lo han preguntado "un montón de veces".

"Quedan dos años para las elecciones. Yo tengo un proyecto político que es el de esta legislatura y yo no voy a ser candidato la próxima legislatura del PSOE (a la alcaldía de Mérida). Lo he dicho en más de una ocasión: yo me comprometí a estar ocho años. Creo que ocho años es un ciclo suficiente", ha subrayado.

En este sentido, ha añadido que aunque "es verdad" que le ha "tocado lo peor", con la crisis económica, con 77 millones de euros de deuda cuando entró en el consistorio como alcalde en el año 2015, mantiene su compromiso de "terminar este proyecto de ocho años de legislatura con las bases de lo que puede ser una ciudad moderna" y con todos los proyectos "tan ilusionantes" que, según ha apuntado, les han llevado y guiado por sus "ocho años de legislatura".

QUIERE QUE VARA OPTE A LA REELECCIÓN

Por otra parte, preguntado también sobre si quiere que el actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, opte a la reelección en dicho cargo, Antonio Rodríguez Osuna ha dicho que "sí".

"Yo sí, yo quiero que Guillermo Fernández Vara siga. Yo de hecho fui el que propuse el cambio de que se modificara --en una intervención que hice pública unos días antes de una comida del partido-- los reglamentos para que permitiera seguir", ha afirmado en alusión al cambio normativo ya introducido en la comunidad al principio de esta legislatura por el que se eliminó la limitación de mandatos en la Presidencia de la Junta.

Con ello, Osuna ha incidido en que a él le gustaría que Guillermo Fernández Vara "siguiera", porque "en este momento tan difícil se necesitan certidumbres, y la economía de la región y la política de la región necesita certidumbres, necesita sosiego, necesita tener esa inteligencia emocional que tanto hace falta en política y él (Vara) la aporta", ha añadido.