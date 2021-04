El SES convoca una nueva vacunación masiva este viernes en Mérida

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha convocado una vacunación masiva este viernes, día 30, en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme) con la que pretende finalizar la vacunación contra la Covid-19 de todas las personas mayores de 70 años o más edad del Área de Salud emeritense.



Así pues, se trata de un "último llamamiento" por si hubiese alguna persona de esas edades a la que no se hubiera podido localizar, y con el objetivo de "finalizar la vacunación de todas las personas de 70 años o más edad".



En concreto, la vacunación se realizará de acuerdo con una distribución de horarios por localidades, según publica Salud Pública en redes sociales.



"Desde el Área de Salud de Mérida, se hace un último llamamiento, por si hubiese alguna persona a la que no se hubiera podido localizar, y con el objetivo de finalizar la vacunación de todas las personas de 70 años o más de edad, para mañana viernes 30 de abril, de acuerdo con la distribución por horarios que se indica en la imagen. ¡No faltes!", reza el mensaje.



Por tanto, las personas que acudan a este llamamiento deberán presentarse en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme) provistos del DNI o la tarjeta sanitaria, y en el horario establecido para cada población en cuestión.



En esta ocasión, de 16:00 a 17:00 horas están convocados los mayores de 70 años de Aljucén, Cristina, Don Álvaro, Trujillanos, San Pedro de Mérida, Manchita, Mirandilla, Cordobilla de Lácara, Esparragalejo, La Nava de Santiago, Carmonita, Torremejía, La Garrovilla, Puebla de la Reina, Palomas, Puebla del Prior, Villalba de los Barros, Villagonzalo, Hinojosa del Valle, Alange, La Zarza, Solana de los Barros, Hornachos, Ribera del Fresno, Aceuchal, Valverde de Mérida, Arroyo de San Serván, Valdetorres, Calamonte, Carrascalejo, Aldea de Retamal y Aldea de Cortegana.



Mientras, de 17:00 a 18:30 horas están convocados los mayores de 70 años de Almendralejo, Villafranca de los Barros y Guareña; y de 18:30 a 20:00 horas los de Mérida.



Eso sí, el SES advierte de que no está indicado para personas que haya pasado la Covid-19 en los últimos 6 meses, con antecedentes de trasplantes, diálisis o enfermedades oncológicas en tratamiento activo.