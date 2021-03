Down Mérida celebra el Día Mundial del Síndrome de Down con su propio video

Down Mérida conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este domingo, 21 de marzo, con su propio video, en la línea de la campaña #QueNadaNosSepare de Down España, protagonizado por jóvenes y adultos que forman parte de la entidad local.

Así pues, durante el mismo se muestra a los usuarios de Down Mérida compartiendo actividad, gustos e intereses con amigos sin discapacidad, disfrutando de sus aficiones en alguno de los lugares más emblemáticos de la ciudad como el Templo de Diana, el Parque de las Siete Silla, el Acueducto de los Milagros o instalaciones deportivas señeras como el rocódromo del Pabellón Diocles o el Estadio Municipal 'José Fouto', entre otras ubicaciones.

En concreto, la versión de la campaña nacional realizada por Down Mérida tiene la intención de potenciar el mensaje original de sensibilización, acercándolo a los emeritenses con lugares muy reconocibles de la ciudad. De hecho, el mensaje final es: “Si hay tantas cosas que nos unen, ¿por qué dejas que un cromosoma nos separe?".

De este modo, según informa en una nota de prensa, al igual que en Down España, pretende provocar una reflexión en el receptor y reivindicar las dificultades, la soledad y aislamiento –sobre todo-, a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down a partir de la adolescencia a la hora de hacer lo que desean o compartir intereses, así como el sufrimiento que ese aislamiento les provoca.

ABORDAR EL PROBLEMA DE LA FALTA DE AMISTADES

Además, con la campaña #QueNadaNosSepare, Down España pretende abordar el problema de la falta de amistades y oportunidades de socialización al que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando alcanzan la adolescencia y la edad adulta (un 24% del colectivo dice no tener amigos y un 62% tiene pocas o ninguna oportunidad para hacer nuevas amistades).

Un problema que provoca su aislamiento y soledad, y que conduce a situaciones de frustración y depresión. Para demostrar que efectivamente son más las cosas que nos unen a las personas con síndrome de Down que las que nos separan, Down España hizo un experimento.

Para ello, según recuerda este colectivo, se citaron a seis desconocidos por parejas en lugares diferentes para que no pudieran verse y se les invitó a probar una nueva APP de contactos, cuyo objetivo era detectar afinidades entre personas.

Durante un tiempo, tuvieron la oportunidad de chatear, conocer sus gustos e intercambiar algunas de sus experiencias vitales. Surgieron risas, reflexiones y confidencias.

Tras la experiencia, pudieron conocer a la persona con la que habían estado chateando. Lo que se observa en las grabaciones es que "en ningún momento imaginaron que al otro lado habría una persona con síndrome de Down".

"Nunca pensaron que esa persona que había sufrido bullying, que amaba el baile o que había pasado el COVID-19 en la UCI como les había ocurrido a ellos, podría ser una persona con discapacidad intelectual", precisa.

Por ello, pasada la sorpresa inicial, todos ellos reflexionan sobre la importancia de dar oportunidades a las personas como Cristina, Xabi o Carmen, los tres protagonistas de la campaña, a los que -como ellos mismos reconocen- les “unen muchas cosas”, concluye Down Mérida.