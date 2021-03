'Stone & Music Festival' de Mérida suma a su cartel 2021 a la banda indie Love of Lesbian

La banda Love of Lesbian ofrecerá un concierto en el Teatro Romano de Mérida el próximo 4 de septiembre, incluido en la programación del 'Stone & Music Festival', y cuyas entradas se pondrán a la venta este próximo domingo, 7 de marzo.



Así pues, las localidades se podrán adquirir a partir de las 20:00 horas únicamente en la taquilla virtual progeventsentradas.com o stoneandmusicfestival.com.



En concreto, esta nueva edición del certamen musical emeritense arrancará el 27 de agosto con el concierto de Raphael, al que seguirán Amaral, el 3 de septiembre; Love of Lesbian, el día 4; Estopa, el 8; Vanesa Martín, el 10; Andrea Bocelli, el 18; José Luis Perales, los días 19 y 20; God Save The Queen, el 24; y Roger Hogdson, el 25.

V.E.H.N.

Por tanto, la banda participará en 'Stone & Music Festival 2021' convirtiendo al excepcional escenario del Teatro Romano en uno de los emplazamientos de la gira de presentación de su noveno trabajo musical, que le llevará no sólo a recorrer las grandes ciudades y festivales españoles, sino también las principales plazas europeas, latinoamericanas y, por primera vez, a Estados Unidos.

‘V.E.H.N’ (Viaje épico hacía la nada) que sale a la venta el próximo mes de abril y del que ya se han estrenado tres temas, es considerado por la propia banda como la continuación del ‘El Poeta Halley’, trabajo publicado en el 2016 con el que, además de un Disco de Oro y dos ‘40 Music Awards’ (Mejor Grupo de la Crítica y Mejor Grupo de Impacto en Festivales), lograron el Gramy al mejor Álbum Latino.

En la actualidad, Love of Lesbian es una de las bandas referencias del pop español desde que, a principios del actual siglo, publicaran ‘Maniobras de escapismo’, su primer álbum íntegramente en castellano. Desde entonces, no han dejado de aparecer entre las grandes bandas del indie pop español.

Por tanto, ellos, serán los terceros representantes de este género musical en pisar la arena del Teatro Romano emeritense después de que en 2019 'Stone & Music Festival' programase un fin de semana indie con Izal y Vetusta Moral "que supuso un éxito absoluto", concluye la organización del certamen.