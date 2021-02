Una exposición fotográfica repasa 40 años del Carnaval Romano de Mérida

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida expone desde el pasado sábado la colección fotográfica "Será que llega febrero", un repaso en 40 paneles a otros tantos años del Carnaval Romano desde la reactivación de la fiesta con la llegada de la democracia, y que puede visitarse hasta el próximo 27 de febrero.



En concreto, la muestra fue inaugurada por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado de la delegada de Festejos, Ana Aragoneses y del presidente de la Asociación Cultural Carnaval Romano, Andrés Madrigal.



Durante su intervención, el primer edil emeritense agradeció a Madrigal que haya querido compartir con todos los emeritenses esta "maravillosa" exposición, que reúne parte del material del que dispone de la historia del carnaval emeritense.



Igualmente, el máximo regidor de la capital extremeña destacó que "febrero ha marcado el compás de miles de emeritenses que han sido protagonistas de una fiesta fundamental para el devenir de la ciudad de Mérida", al tiempo que recordó que se trata de una celebración "que ha transcurrido por mil vericuetos, pero que no se ha doblegado a crisis institucionales, sociales o económicas".



Y es que el Carnaval de Mérida, a la postre denominado Carnaval Romano, ha "ejercido de cronista de la capital extremeña durante sus cuatro décadas de vida". Sus protagonistas le han marcado una "impronta diferencial". Han sido ellos los que a través de los lustros han conseguido "que la fiesta cale, no muera y conserve la esencia de la crítica, la ironía y la libertad", según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.



A este respecto, añade que el Carnaval Romano tiene "ingredientes" que lo convierten en una celebración "única, donde la palabra y la iniciativa popular han sido fundamentales en su desarrollo".



Una fiesta cambiante según la década. Con una primera etapa heterogénea, casi sin articulación gubernamental. Pasó por un período posterior de "concreción, dudas y trabajo grupal" para expandirse con la llegada del siglo veintiuno en una "celebración masiva, colorista y abierta a cualquier vertiente artística".



Por su parte, Andrés Madrigal señaló que para él es muy importante que todo el material que tiene pueda ser contemplado por todas las personas que quieran conocer el Carnaval de Mérida, pus no solo dispone de fotografías, sino también de libretos, material sonoro y objetos relacionados con la fiesta en Mérida.



Por último, el alcalde aprovechó la inauguración de la muestra para anunciar que, una vez la situación sanitaria lo permita, se va a celebrar una Gala del 40 aniversario del carnaval Romano en la que se hará un reconocimiento "a muchos carnavaleros que han hecho muchísimo por el sostenimiento de esta fiesta", a los que se entregará una figura especial realizada por Terracota.