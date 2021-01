Down Mérida amplía el plazo de recepción trabajos para su I Concurso de Cuentos Infantiles

Down Mérida ha ampliado el plazo de recepción de los trabajos originales que opten al I Concurso de Cuentos Infantiles sobre Síndrome de Down.

Esta decisión la ha tomado la entidad después de estudiar las peticiones de varios centros educativos que han mostrado su interés por participar en el certamen, pero que, ante la situación provocada por los continuos rebrotes de la infección por coronavirus "ven complicada su participación en la situación actual".

Así pues, el nuevo plazo para que los centros escolares envíen los originales a Down Mérida será el 30 de junio con la intención de facilitar al máximo que los colegios puedan trabajar la temática con sus alumnos durante el actual curso.

Igualmente, se cambia la fecha en la que se dará a conocer el cuento ganador del certamen, que si bien estaba previsto para el próximo 21 de marzo, con el nuevo plazo se producirá antes de que finalice el año actual.

En este sentido, una vez que se hayan recibido todos los originales y el jurado haya analizado los trabajos, éste decidirá la fecha nueva fecha para el fallo, "que se dará a conocer con la suficiente antelación y que, a ser posible, se hará coincidir con alguna jornada de conmemoración como, por ejemplo, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad".

Cabe recordar que con la convocatoria de este concurso, destinado a alumnos del último ciclo de Educación Primaria, Down Mérida pretende que los alumnos, a través de la escritura creativa, se conviertan en protagonistas activos en favor de la inclusión de las personas con Síndrome de Down creando su propia herramienta de sensibilización y fomentando valores como la tolerancia, el compañerismo o el respeto, "fundamentales para lograr la igualdad".

Para ello, "es imprescindible que la obra gire en torno a la figura de una persona con síndrome de Down, bien como protagonista, bien como personaje secundario de la historia, que refleje la inclusión a través de valores como el compañerismo, la empatía, la solidaridad y la tolerancia", según informa la propia entidad emeritense en una nota de prensa.

¿CÓMO PARTICIPAR?

Por tanto, los centros interesados en participar en esta actividad tendrán que mostrar su intención a través del mail ainhoadown@gmail.com con el asunto: “Participar Concurso de cuentos” mostrando su intención de participar y un teléfono de contacto.

Posteriormente, deberán preseleccionar dos cuentos que serán los que participen en el concurso, en cuyo jurado se encontrará la escritora de cuentos infantiles emeritense Noelia Paredes.

El autor del relato ganador, que será publicado en la revista digital especializada en inclusión Mirada Social de la Fundación Caja Badajoz, recibiría además una cesta de regalos por valor de 150 euros, mientras que el centro educativo recibirá un cheque por valor de 100 euros para material escolar y/o didáctico.

No hay que olvidar que ésta es una actividad incluida en el proyecto de Asesoramiento a Centros Educativos (ACE) que Down Mérida lleva a cabo desde hace cinco años, dentro del Programa ‘El Valor de la Discapacidad’ de Promoción de la Imagen de las Personas con Síndrome de Down, financiado por el SEPAD.

De hecho, este año ha sufrido "ligeras variaciones" sobre la propuesta inicial debido a las restricciones por la COVID 19, "que dificultan, por ejemplo, que se realicen sesiones presenciales en los centros escolares para trabajar la discapacidad", concluye Down Mérida.