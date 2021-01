Alcalde Mérida apela a celeridad del calendario vacunación para recuperación del turismo

El alcalde de Mérida y presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), Antonio Rodríguez Osuna, ha apelado a la celeridad del calendario de vacunación para la recuperación del turismo nacional e internacional.



Así pues, el primer edil emeritense ha destacado que, para dicha recuperación del turismo, las Ciudades Patrimonio, entre las que se encuentra Mérida, existe "una dificultad añadida", y es que a pesar de que se está trabajando para que en el segundo semestre se pueda "salvar parte" de la campaña del turismo, "todo va a depender del nivel de vacunación y de cómo sean las perspectivas que los países de la Unión Europea emitan en ese mismo nivel de vacunación junto con España".



En este sentido, el máximo regidor de la capital extremeña ha reconocido que va a "costar mucho" la recuperación del turismo internacional. "Nos va a costar recuperar la confianza y mucho más en el turismo transoceánico o en el turismo asiático", ha dicho, y por ello ha recordado que "no" hay buenas perspectivas en la Unión Europea.

Una cuestión que ha abordado recientemente con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, "porque tienen exactamente los mismos problemas", ha apostillado el alcalde.



Por ello, Rodríguez Osuna considera prioritario establecer líneas de trabajo con Francia y con Portugal, precisamente en el turismo europeo que, si ese calendario de vacunación va en paralelo en toda la Unión Europea va a permitir que haya "un poco de crecimiento y recuperación" en ese segundo semestre.



Así lo ha manifestado en una entrevista que ofreció en la noche de este pasado martes en el programa "Trece al día" de Trece TV, donde analizó las principales cuestiones a tener en cuenta a la hora de recuperar a los visitantes y reactivar la economía.



En esta ocasión, desde el Acueducto de los Milagros de Mérida, el primer edil emeritense reconoció también que no sólo "preocupa" la ausencia de turismo internacional, ya que "ahora mismo no existe ni el turismo nacional".

En este sentido, recordó que conjuntos monumentales como el de Mérida llevan desde el lunes cerrado, al igual que el resto de conjuntos monumentales de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.



Por ello, consideró que "hasta que no haya apertura de los perímetros, una vez haya pasado la situación actual, el turismo nacional no recuperará el tono y el pulso", y por lo cual ha apeló a la "celeridad del calendario de vacunación que permita movilidad interior", según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



PASAPORTE DE VACUNACIÓN



Sobre el pasaporte de vacunación, matizó que fue la propia alcaldesa de París la que planteó su necesidad. "Es verdad que Francia tiene una posición diferente, hay que recordar que el grueso del turismo europeo que llega a España procede de Inglaterra Alemania y Francia; pero en esa discusión del pasaporte hay otros países europeos que están más reticentes", dijo el primer edil emeritense.



De hecho, como alcalde de Mérida, considera también que debe ser "obligatorio" porque "va a posibilitar que si vamos todos al mismo nivel, se puede dar una garantía de que se pueda recuperar el turismo, además de confianza y credibilidad en el sector turístico para que se recupere ese crecimiento económico que todos esperamos que llegue a nuestro país en el segundo semestre del año", puntualizó.



Por último, ante las medidas que se han adoptado, o las que se puedan adoptar en el Consejo Interterritorial, se ha mostrado contundente, porque "hay que acatar todas las medidas que sean necesarias y oportunas para frenar esta tercera ola del virus".



En este sentido, el alcalde apeló a la responsabilidad. "No debemos escatimar porque el futuro de nuestros mayores, de las personas que más están sufriendo esta pandemia va a depender muy mucho de las medidas que se adopten", señaló.



A colación de esto último, Rodríguez Osuna considera que lo primero es la salud. "La recuperación económica costará pero al final no serán vidas y eso es lo que hay que poner en valor", apostilló.



Al mismo tiempo, recordó que las instituciones, las administraciones local, regional y nacional tendrán que poner todas las ayudas necesarias para la hostelería, el comercio y el turismo, incidiendo en que es "básico" para que pueda haber un desarrollo en el crecimiento económico, salvaguardar la salud de las personas.



"Y ese es el objetivo, así que yo como alcalde no puedo decir otra cosa que estar a disposición de todo lo que las autoridades sanitarias determinen porque es básico, primero salvar vidas y luego salvar la economía", concluyó.