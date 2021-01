Osuna: El GCPHE ve "fundamental" un 'pasaporte de vacunación' para reactivar el turismo

El presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha considerado este martes "fundamental" que haya un 'pasaporte de vacunación' para poder reactivar el turismo.



No obstante, el primer edil emeritense ha recalcado que la "sensación se seguridad" que van a tener los países que pertenecen a la UE "va a ser mucho mayor".

Así pues, el máximo regidor de la capital extremeña ha añadido que quizá las exigencias de estos pasaportes "tendrían que venir con aquel otro turista asiático, transoceánico, que pudiera llegar a nuestras fronteras".



Por ello, en una entrevista al programa Espejo Público de Antena 3 recogida por Regiondigital.com, Rodríguez Osuna ha resaltado que el 'pasaporte de vacunación' es un asunto que tendrá que valorar el Gobierno de España y los gobiernos de la Unión Europea, ante lo cual el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España estará "totalmente de acuerdo".



VISITA A PARÍS

Por otro lado, preguntado por Susanna Griso sobre el viaje que, como presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio, realizó este pasado lunes a París, Rodríguez Osuna ha insistido en que se cerraron dos "importantes acuerdos" con el Ayuntamiento de la capital francesa.



El primero de ellos, según sus palabras, es que su alcaldesa, Anne Hidalgo, amadrine la presentación oficial que se quiere desarrollar en el próximo mes de mayo para poder reactivar la economía del turismo en el segundo semestre del año.

Y el segundo, que la primera edil parisina pueda hacer de interlocutora en el mes de marzo con el presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, el portugués Antonio Costa, para pedir "muchas más ayudas públicas europeas para la conservación de patrimonio mundial".



Y es que, según Rodríguez Osuna, en el caso del conjunto del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad el turismo internacional representa alrededor del 50 por ciento, aunque hay otras urbes como Ibiza en la que supone más del 60 por ciento.



A su vez, en el grupo de en torno al 50 por ciento se encuentran, según ha apuntado, ciudades como Santiago de Compostela, Tarragona y Córdoba. Mientras, en San Cristóbal de La Laguna, Toledo y Salamanca el turismo internacional tiene un peso de en torno al 35. Finalmente, entre un 15 y un 25 por ciento estarían ciudades como Mérida y Cáceres.



Por tanto, "está repartido, pero sí es un peso muy importante, y hay que tener en cuenta una cosa, el turista transoceánico no va a llegar en el segundo semestre del año, al menos va a haber incertidumbre, no va a haber el mismo nivel de vacunación y, por tanto, los esfuerzos que vamos a hacer el Grupo de Ciudades Patrimonio, con el apoyo de Turespaña, es precisamente el de buscar las alianzas de aquellos países que eligen a España como primer destino turístico", ha aseverado.



Precisamente, entre ellos, se encuentran Inglaterra, Alemania, Francia -once millones de turistas del total de los 83 millones que vinieron a España- y Portugal -con 2,4 millones-.

Por tanto, "el nivel de vacunación va a ser similar en el conjunto de la Unión Europea y va a permitir que si hay algún turismo y alguna movilidad, hay que ser muy prudente y no hay que elevar las expectativas, va a ser fundamentalmente el europeo por la sensación se seguridad que va a transmitir el estado de vacunación en el conjunto de la Unión Europea", ha sentenciado.



GCPHE

Cabe recordar que el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad está constituido por Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.