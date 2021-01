La Policía Local de Mérida desaloja sin incidencias un bar en un área de servicio

La Policía Local de Mérida, en colaboración con la Policía Nacional, ha intervenido este pasado fin de semana en el bar de un área de servicio de la ciudad que se encontraba "llena de gente consumiendo".



Así pues, los agentes informaron a los responsables del establecimiento y a las personas allí congregadas de que sólo pueden hacer uso de dicha instalación transportistas y servicios excepcionales.



De hecho, los agentes indicaron que el fin de los establecimientos de hostelería en áreas de servicio ante la situación de cierre de hostelería y comercio en la que se encuentra Mérida y otras localidades extremeñas es poder atender a transportistas y servicios "excepcionales", por lo que se informó a los allí presente y se les pidió que desalojaran el local, algo que se produjo "sin incidencia alguna".



A este respecto, el delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, Marco Antonio Guijarro, ha señalado que "la Policía también tiene un papel destacado como servicio público para informar a la población de las nuevas normativas y su cumplimiento según lo marquen las autoridades sanitarias".



DENUNCIAS POR EL TOQUE DE QUEDA



Por otro lado, durante el último fin de semana, ya con la aplicación de las nuevas normas establecidas por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura para afrontar la situación de la Covid-19, la Policía Local de Mérida ha interpuesto un total de cuatro denuncias a personas que no llevaban la mascarilla obligatoria. Además, han sido denunciadas dos personas por no cumplir con el toque de queda obligatorio.



La Policía también ha denunciado a una persona por ruidos y a otra por consumo en barra no permitido. Los efectivos policiales han interpuesto 25 denuncias por infracciones de tráfico, una por aparcacoches ilegal y otra denuncia por venta ambulante, según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.



Finalmente, el delegado de Seguridad Ciudadana ha recordado que la Policía Local mantiene sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en la comunidad autónoma, así como controles en relación a la movilidad para atender al toque de queda, y está preparada para adoptar y controlar las nuevas medidas marcadas por las autoridades sanitarias para los próximos días.