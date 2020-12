El Mérida lanza una nueva campaña solidaria bajo el lema 'Dona tu consola'

Bajo el lema 'Dona tu consola', la Asociación Deportiva Mérida SAD ha lanzado una nueva campaña solidaria, en esta ocasión, a favor de la Fundación Juegaterapia y con el objetivo de recolectar consolas que irán destinadas a niños que se encuentran ingresados en hospitales.

En concreto, la Fundación Juegaterapia lleva trabajando desde el año 2010 intentando que la estancia de los niños en los hospitales "sea la mejor posible". Para ello, lleva a cabo diversas acciones en los centros hospitalarios como la creación de parques y jardines en las azoteas o la creación de salas de cine para que los más pequeños disfruten de los estrenos de las películas de animación.

Así pues, el club romano depositará una caja en la Tienda Oficial del Estadio Romano José Fouto para que todas aquellas personas interesadas que tengan consolas antiguas o en desuso realicen su donación.

"Desde el club queremos aportar nuestro granito de arena para que los niños se olviden por momentos de su estancia en los centros hospitalarios y sacarles una sonrisa, no solo a ellos sino también a sus familiares", tal y como informan en una nota de prensa.

CONSOLAS ANTIGUAS

Por tanto, desde el conjunto pecholata recalcan que necesitan "que todo aquel que tenga alguna consola (PS4, Xbox one, Nintendo Switch…) que ya no utilice, la done al club para que Juegaterapia se las envíe directamente a estos niños para que vayan directamente a la habitación de los jóvenes".

Por su parte, las consolas más antiguas como la PS2 o PS3 irán a un mercadillo benéfico con el fin de conseguir fondos para la realización de parques, jardines y creación de cines, entre otros proyectos.

De este modo, "dada la época en la que nos encontramos y la difícil situación que algunos padres atraviesan, este pequeño gesto se convertiría en una gran acción de solidaridad", precisa el club.

Finalmente, la Fundación Juegaterapia tiene a la venta unos BabyPelones que se pueden adquirir a través de su web www.juegaterapia.org. También se podrán realizar donaciones o hacerse socio de esta fundación, que realiza una gran labor y a la que animamos a seguir con estas ejemplares actividades.