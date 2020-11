Los últimos poemas de Lorca se representan este viernes en Mérida

La Junta de Extremadura ha programado para este viernes, 20 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural ‘Nueva Ciudad’ de Mérida el espectáculo ‘Amor oscuro (sonetos)’ que cuenta los últimos poemas que escribió Federico García Lorca, los que más dicen sobre él; el amor extremo y desbordado, once momentos del amor torturado y oculto del poeta.

En concreto, este espectáculo, de la Compañía Viridiana Centro de Producción Teatral, escrito y dirigido por Jesús Arbués e interpretado por Javier García Ortega, es un recorrido por, probablemente, los once mejores poemas de Federico García Lorca y también un paseo por una historia de olvidos, ocultaciones y desapariciones.

En diciembre de 1983, casi 50 años después de su escritura, se publicaron, por primera vez, los “sonetos de amor oscuro” en una edición clandestina.

"¿Cómo había podido ocurrir? Ésta es la historia de una ocultación, de una sustracción, de una vergüenza. Ésta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desaparecido", según informa la Junta en una nota de prensa.

Así pues, ‘Amor oscuro’ no es una obra de teatro al uso, no es tampoco un recital poético, es un lugar para escuchar los mejores versos de Federico, para conocer algo más. "No solo son esos sonetos es también por qué y cómo se escribieron. Por qué y cómo se ocultaron", asevera.

En este sentido, los herederos de Lorca conservan los once sonetos amorosos, escritos por el poeta en papel de cartas con membrete del Hotel Victoria, de Valencia, donde al parecer el poeta inició la serie en 1935.

El poeta esperaba impaciente la llegada desde Madrid de su “íntimo amigo” Rafael Rodríguez Rapún; Ian Gibson señala que en esa época Lorca sufría en su relación con Rapún, debido a la “actividad heterosexual” de su joven y atractivo amante, y que el hecho de que éste no se presentase en Valencia “se le aparecería como expresión de abandono”.

Por tanto, la angustia sentimental que vivía Lorca y la “nueva moral” que reivindicaba encontraron expresión en los Sonetos del amor oscuro.

Cabe destacar que la entrada es libre hasta completar el aforo permitido y las puertas se abrirán 30 minutos antes para facilitar el acceso ordenado. La cesión de este espacio escénico es una colaboración con el Ayuntamiento de Mérida.