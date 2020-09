Stone&Music se convierte en testigo del estreno de ‘Y Busqué’, nuevo tema de Rozalén

La prodigiosa voz de Rozalén, su conciencia social y su buen humor, inundaron las piedras del Teatro Romano de Mérida. El colosal monumento, junto a los asistentes que anoche vivieron un nuevo concierto de Stone&Music Festival, fue testigo de cómo la cantante interpretaba, por primera vez ante el público, ‘Y Busqué’, un tema que estrenó el pasado viernes en redes sociales y que ya tiene más de 140.000 visualizaciones.

En este sentido, según adelantó la propia cantante momentos antes del concierto, ‘Busqué’, junto a ‘Aves enjauladas’, ‘Este tren’ y ‘Que no, que no’ formarán parte de su cuarto y nuevo trabajo discográfico, titulado también ‘Este tren’, que verá la luz el próximo mes octubre.

Cabe recordar que tanto ‘Este tren’ como ‘Aves enjauladas’ fueron escritas y estrenadas durante el confinamiento; mientras ‘Que no, que no’ se dio a conocer el pasado 10 de julio y es la banda sonora de ‘La Boda de Rosa’ última película de Iztiar Bollaín, que se estrenó el 21 de agosto en el Festival de Málaga y dónde ha ganado el Premio del Jurado y la biznaga a la mejor actriz de reparto.

Como es habitual en sus últimos shows, el concierto comenzó con unos versos en off del poeta uruguayo Mario Benedetti, No te salves y con el arrancaban casi dos horas de emociones y alegría de vivir, en el que una Rozalén emocionada desde el minuto uno explicó, en varias ocasiones, su admiración por el monumento: “En las entrevistas me han preguntado, en muchas ocasiones, que dónde quería tocar. La gente pensaba que prefería un sitio muy grande o muy lejano, por la ambición y yo siempre decía: Yo quiero tocar en el Teatro Romano de Mérida”.

Acompañada de su inseparable Beatriz Romero, la intérprete de lengua de signos que la acompaña en todas sus actuaciones, la albacetense ofreció un recital en el que mezcló temas de sus tres discos anteriores con el adelanto de los cuatro que formarán parte del nuevo disco y algunas versiones muy conocidas como la ‘La Belleza’ de Luis Eduardo Aute o ‘La Llorona’.

Precisamente, la interpretación de ‘La Llorona’, en la que Rozalén bajó del escenario, únicamente acompañada de su guitarra y la interprete, será sin duda, uno de los momentos que se quedará para siempre en el recuerdo del Stone&Music.

El silencio del público y la voz de la artista hicieron de este uno de los ratos más mágicos del festival. No faltaron icónicas como ‘Vivir’ a favor del cáncer de mama, ‘Justo’, ‘La puerta Violeta’ o ‘Girasoles’.

ESTATUILLA

Rozalén recibió la STONE M por parte de Mari Carmen Santamaría, coordinadora de Cáritas Interparroquial de Mérida.

En este caso, la artista se mostró muy agradecida con que Cáritas fuese la entidad encargada de entregarle la estatuilla, de los artesanos emeritenses de Terracota, entidad con la que Rozalén colabora, desde hace años, en Albacete.

Como en cada concierto, la entrega de la STONE M, se tiño de verde. La cantante recibió por parte del festival la camiseta en apoyo a la Asociación Extremeña de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA.

PRÓXIMO CONCIERTO

Stone&Music vuelve la próxima semana con Mónica Naranjo, el viernes 11, Los Secretos el sábado 12, que se suman a la Noche del Patrimonio y Ara Malikian, el domingo 13, que pondrá fin a esta quinta edición del festival.

Será el único concierto de la próxima semana, ya que aunque estaba programado para el viernes 4 el show de Amaral, la prefirió su aplazamiento hasta el próximo año al no alcanzarse el objetivo del 50% en la reducción de aforo, primando así la prioridad de garantizar la distancia social y las medidas de higiénico sanitarias.

Por eso, en cada acceso del Teatro Romano, se reparten mascarillas, monodosis de hidrogel y de toma la temperatura a todos los asistentes.