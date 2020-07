Asociación Amigos de Mérida reclama una Residencia Universitaria Pública para la ciudad

La Asociación Amigos de Mérida ha lamentado que de los cuatro centros que dispone la Universidad de Extremadura (UEx), Mérida es la única ciudad que no dispone de Residencia Universitaria Pública.

En concreto, este colectivo ya ha solicitado previamente la instauración de una residencia universitaria en Mérida y, en estos momentos en los que los alumnos que han terminado la EBAU deben elegir su futuro, cabe recordar la necesidad de ofrecer este servicio público a los universitarios que elijan la capital extremeña.

A través de una nota de prensa, ha recordado que "la necesidad de la construcción de una residencia universitaria ya aparecía en los programas electorales de los dos grupos mayoritarios en el Ayuntamiento en las pasadas municipales".

En este sentido, ha recordado que en la década de los 70 del siglo pasado, el Consistorio de Mérida consiguió la puesta en marcha de la Escuela Universitaria Politécnica, que fue "el germen" del actual Centro Universitario de Mérida "y sin la que, posiblemente, ahora no habría presencia universitaria en la ciudad".

"Quizás es el momento de que el Ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos municipales, comience a dar pasos decididos para que una residencia universitaria pública nazca en Mérida", ha argumentado.

A este respecto, ha recalcado que hay edificios de titularidad pública en la ciudad que podrían adaptar su uso a tal fin e incluso terrenos cercanos al centro universitario que podrían alojar una nueva residencia universitaria.

Así, desde la Asociación Amigos de Mérida reclaman a las administraciones competentes (ayuntamiento, Junta de Extremadura, Diputación provincial y Universidad de Extremadura) que resuelvan una situación que desincentiva la elección del Centro Universitario de Mérida para cursar algún grado y que favorece la fuga de alumnos extremeños a otras universidades.

Un Centro Universitario de Mérida que cuenta con más de 600 alumnos matriculados en los seis grados y cuatro másteres (dos de ellos nuevos en el próximo curso) que oferta, tal y como recuerda este colectivo en una nota de prensa.

"Una gran parte de ellos procede de fuera de Mérida y deben por ello cambiar su residencia natural a la capital", ha apostillado.

En esta misma circunstancia "se encuentran, evidentemente, los miles de jóvenes que comienzan sus estudios universitarios fuera de su ciudad y no tendría nada de especial si no fuese por un importante matiz que ocurre en la capital extremeña: no hay residencia universitaria de titularidad pública".

Frente a ello, Badajoz y Cáceres cuentan cada una con dos residencias públicas que ofertan 233 y 290 plazas para un total de unos ocho mil estudiantes matriculados en ambas sedes. Incluso Plasencia, con unos mil alumnos universitarios, dispone de una residencia con 60 plazas.

Las residencias públicas de Badajoz, Cáceres y Plasencia tienen como titulares tanto la Junta de Extremadura como las Diputaciones provinciales de ambas provincias.

La estancia en estas residencias universitarias tiene para los alumnos un coste más económico que en una residencia privada y, además, cuentan con plazas gratuitas para alumnos con baja renta familiar y buen rendimiento académico.

"Evidentemente, es un servicio público necesario que las administraciones realizan beneficiando a los estudiantes universitarios y por tanto reteniendo talento en la región", concluye la Asociación Amigos de Mérida.