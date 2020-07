Las pistas deportivas del Diocles de Mérida contarán con un nuevo almacén para materiales

La instalación del Diocles de Mérida no sólo contará con una pista de atletismo homologada sino que las mejoras en esta zona deportiva aumentarán con la construcción de una nueva nave almacén, de estructura metálica, diáfana interiormente, que servirá para guardar todos los elementos para la práctica del atletismo cuando no se estén utilizando.



Y es que, según el proyecto presentado por la portavoz del equipo de Gobierno local, Carmen Yáñez, se proyecta una nave metálica de 15,00 x 10,00 metros, con una altura de 4,00 metros de pilares, realizada con fábrica de bloques de hormigón a revestir y cubierta de chapa. La superficie total de la nave será de 150 metros cuadrados.



A su vez, la nave tendrá acceso tanto desde el interior del recinto, como desde la calle. Desde la nave hasta la entrada del recinto se realizará un camino pavimentado con tierras para el tránsito de personas y vehículos.



Para ello, el presupuesto de licitación de la obra es de 84.950 euros y el plazo de ejecución, una vez adjudicado el proyecto, es de tres meses máximo, tal y como informa en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.



Tras el pasado Pleno municipal donde se aprobó dicha mejora, se abrió un plazo de 15 días para presentar alegaciones y una vez transcurrido este periodo se procederá a la licitación de todas las obras presentadas.



"Estamos comprometidos con la mejora de la ciudad y la atención de las necesidades de las barriadas día a día. No esperamos que se acerquen elecciones porque tenemos un compromiso con esta ciudad y todas y todos sus vecinos", explica Yáñez.



En este sentido, la edil socialista ha argumentado que "el 98 por ciento de las mejoras están destinadas a los barrios de Mérida donde dedicamos un esfuerzo importante para mejorar sus instalaciones e infraestructuras".



En definitiva, esta mejora se hace posible gracias al trabajo de gestión económica del Ayuntamiento, que obtuvo, nuevamente, en 2019 superávit económico en sus cuentas, de tal forma que estas mejoras se realizarán gracias al remanente positivo del ejercicio 2019, concluye la portavoz municipal.