Festival Mérida será plenamente accesible para personas con diversidad funcional sensorial

El 66º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida será plenamente accesible para las personas con diversidad funcional sensorial gracias a diferentes sistemas de apoyo a la comunicación que se ofrecen gratuitamente al público como en ediciones anteriores desde 2012.



En concreto, la empresa emeritense con calificación de CEE Audiosigno, integrada en la Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos (Fedapas) será otro año más la encargada de acercar los espectáculos de esta edición a todas las personas que necesiten estos apoyos a la comunicación, que cuenta además con la colaboración de Fundación CB e Ibercaja.



De esta forma, los espectadores con prótesis auditivas, como audífono o implante coclear, contarán con bucle magnético, un sistema de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnético, que es captado por la prótesis auditiva y "lo convierte en una señal de audio limpia y libre de ruidos".



Además, este bucle magnético estará disponible en todas las funciones del Festival, tanto en el Teatro Romano de Mérida como en el de Medellín y la ciudad romana de Cáparra, y quien lo necesite debe indicarlo al adquirir su entrada para la zona de influencia habilitada para el bucle magnético.



A su vez, y como novedad este año, cualquier persona que tenga problemas de audición y no sea usuario de prótesis auditiva, pueden escuchar el sonido de sala con auriculares, previa solicitud de 24 horas, según informa el Festival de Mérida en una nota de prensa.



También para las personas con discapacidad auditiva se habilitará el subtitulado en directo, a través de un sistema informatizado que transcribe la información oral a un soporte escrito.



Por tanto, el usuario que lo desee podrá seguir el subtitulado en directo de cada obra a través de su Smartphone o Tablet, o través de las pantallas colocadas junto al escenario, y para acceder se debe escanear un código QR con enlace a la retransmisión en directo de los subtítulos, que se facilitará al espectador tanto en la taquilla como en la entrada al recinto.



Asimismo, las personas con discapacidad visual dispondrán de audiodescripción en directo, un sistema de apoyo a la comunicación para las personas ciegas o con discapacidad visual en el que a través de unos receptores de audio individuales, el usuario escucha una voz en off que describe el contenido visual relevante de la obra de teatro.



La finalidad de este servicio es proporcionar información sobre la situación espacial, gestos, actitudes, paisajes, vestuario, explica el certamen, que señala que aquellos que quiera utilizar este servicio deberán indicarlo en la taquilla del festival y se les entregará el receptor (en préstamo) para escuchar la audiodescripción.



Cabe destacar que los pases accesibles con audiodescripción y subtitulado serán todos los domingos, como son los días 26 de julio y 2, 9, 16 y 23 de agosto.



Los servicios de audiodescripción y subtitulado no requieren una ubicación específica, la zona de influencia es todo el teatro, por lo que el espectador podrá elegir su entrada para cualquier zona del recinto.



Finalmente, los teléfonos de atención a los usuarios (llamadas y WhatsApp), destinados a aquellas personas que necesiten información general o específica sobre los servicios de accesibilidad que ofrece Audiosigno durante el festival, son 687.659.875 y 628.667.256.