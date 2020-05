El Ayuntamiento replica a Unidas por Mérida que las nóminas se pagan mensualmente

El Ayuntamiento de Mérida ha recordado que las nóminas se pagan mensualmente, no de forma quincenal, en alusión a una serie de trabajadores en el Consistorio a los que Unidas por Mérida se ha referido este jueves y sobre los que la formación ha pedido el abono de su sueldo.

Así pues, sobre la petición de la formación izquierdista de que se pague la nómina del personal de limpieza de edificios públicos contratado a través del paquete de recursos dispuesto por el Ayuntamiento en respuesta a la crisis de la Covid-19, "en los mismos términos que al resto del personal municipal", el delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, señala que "lo más importante es que se han puesto en marcha 37 empleos con una duración de seis meses y a jornada completa en una época tan difícil como ésta".

Al mismo tiempo, a través de una nota de prensa, el edil socialista ha destacado que los contratados tienen el salario equiparado a los del resto de empleados públicos del Ayuntamiento "con los mismos derechos salariales".

En este sentido, el Gobierno municipal apunta que los trabajadores a los que se refiere Unidas por Mérida accedieron a su puesto el 14 de mayo y Recursos Humanos recuerda que, en caso de necesidad, pueden pedir un anticipo como cualquier trabajador municipal.

De este modo, Fuster señala que es "entendible que puedan cobrar cuando realicen su prestación de un mes "este gobierno practica la defensa y garantía de todos los derechos laborales".

A colación de esto último, el delegado municipal ha señalado que no sólo se han contratado a personal de Limpieza, sino a trabajadores sociales, auxiliares administrativos y conserjes que "están dando cobertura a todos los aspectos sociales que requiere el Estado de Alarma y la situación de pandemia que genera una inestabilidad social, reforzando los servicios esenciales en la situación actual".

Por otro lado, ha señalado que todo el presupuesto de estas contrataciones está a cargo del superávit de 2019 (tras la liquidación de la que se pudo disponer a finales del mes de abril) que incorpora un 20 por ciento para este tipo de gastos.

"Y eso hasta que no lo hemos podido tener disponible no hemos podido generar la oferta de trabajo, por lo tanto no es mala planificación, sino que ha habido que montar el expediente, con todo lo que conlleva, en tan solo cinco días", concluye.