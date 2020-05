El Ayuntamiento de Mérida quiere que se permita expandir las licencias de terrazas

El Ayuntamiento de Mérida está trabajando en la medida anunciada por el Gobierno de la nación, dentro del Plan de Desescalada, de permitir el 30 por ciento de apertura de las terrazas, abriendo de este modo a un tercio de su capacidad.

Para ello, el objetivo del Consistorio, según palabras del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, es permitir expandir las licencias de terrazas. "Vamos a adaptar la ordenanza municipal para permitir esas adaptaciones, para que tengan más espacio y mayor distancia de seguridad, siempre cumpliendo el límite marcado por la ley y el Estado de Alarma", ha remarcado.

No obstante, el máximo regidor de la capital extremeña ha subrayado que "no vamos a hacer trampas a la ley". "Tenemos que ser prudentes hasta que el Gobierno de España permita que esto sea una opción voluntaria de las empresas y no sea una obligación", ha aseverado.

Y es que, según sus palabras, habrá establecimientos con mayor coste de adaptación y otros que les sea más fácil la reapertura. “Tenemos que esperar a que esta decisión sea voluntaria, no una obligación para ayudar a la hostelería”, ha subrayado.

“La mejor manera es que esta fase debería no ser obligatoria, sino una opción" para que los empresarios u hosteleros que puedan tener más dificultades a la hora de incorporarse de nuevo al trabajo e incorporarse a la nueva situación, puedan quedarse en ERTE.

“Vamos a tomar todas las medidas que determine el Ayuntamiento para favorecer la actividad económica, siempre sin incumplir la legalidad vigente", ha recalcado Rodríguez Osuna, quien espera que el Gobierno permita la libre opción de abrir o no un negocio de hostelería, dejando a los empresarios decidir incorporarse al trabajo en la última fase de la desescalada o hacerlo rescatando únicamente, de momento, a los trabajadores que le sean necesario, a tenor de la nueva realidad.

“Debería no ser obligatorio. Nosotros ofreceremos flexibilidad máxima para que el tejido productivo sea capaz de generar economía y generar empleo en la ciudad", ha apostillado.

DESESCALADA

Por otro lado, y dentro de la dificultad de la gestión del Gobierno de España de la crisis sanitaria, "con sus aciertos y sus errores", el alcalde ha considerado que el plan de la desescalada "es muy bueno" al no especificar fechas concretas, sino niveles que se irán implementando dependiendo de unos ratios objetivos, "que nos permitan mantener controlada la pandemia".

"La definición de tramos está muy bien hecha, aquí no se trata de correr. Los ayuntamientos estaremos ayudando, vamos a colaborar como hasta ahora, y responderemos con eficacia y gestión las labores que nos sean comprometidas", ha argumentado.

Según sus palabras, las escalas se irán aplicando a partir de los municipios y los ayuntamientos ahí vamos a tener un papel fundamental. "Nosotros estamos dispuestos a aplicar lo que el Ministerio nos diga", por ello desde las distintas delegaciones municipales, junto a los técnicos de movilidad, se está haciendo una redacción completa de recomendaciones a la población que se puedan hacer desde el Ayuntamiento, en cada una de las fases de la desescalada.

"Estudiamos delimitar zonas peatonales y de acceso de la población, e incluso el sentido de la circulación siempre que la situación lo requiera. Y no descartamos peatonalizar temporalmente algunas zonas, aunque la ciudad de Mérida cuenta con muchas zonas verdes y amplias que permiten la movilidad.