El Presupuesto Municipal de Mérida 2020 se aprobará inicialmente el 12 de mayo

El Presupuesto Municipal de Mérida para el ejercicio 2020 se aprobará inicialmente el próximo martes 12 de mayo, cuando se celebre su correspondiente Pleno, después de que se haya realizado la liquidación económica del ejercicio 2019 en el Gobierno local.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, durante una rueda de prensa telemática tras presidir la Junta de Gobierno Local, donde se ha dado cuenta del Proyecto de Liquidación del ejercicio 2019 y ha agradecido a los Servicios de Intervención del Ayuntamiento, así como a la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, por el "magnífico trabajo" que han realizado al respecto.

De este modo, el primer edil emeritense ha adelantando los próximos pasos a seguir, por lo que la propuesta de Presupuesto se aprobará el próximo lunes, 4 de mayo, en Junta de Gobierno, adaptada al Plan de Ajuste para su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

A continuación, según sus palabras, si los trámites siguen su cauce habitual se celebrará la Comisión de Hacienda el 7 de mayo para, posteriormente, celebrar el Pleno el día 12, donde se aprobarían inicialmente las cuentas y se abriría un plazo de quince días para recibir las oportunas reclamaciones y así tener la aprobación definitiva de los mismos.

PRESUPUESTO ASCIENDE A MÁS DE 50,9 MILLONES

En cuanto a la cifra concreta, el máximo regidor de la capital extremeña ha recalcado que, finalmente, después de hacer una pequeña rectificación, el Presupuesto Municipal de 2020 asciende a 50.981.300 euros, lo que supone un incremento del 8,13 por ciento con respecto a las cuentas del 2019 -cuando ascendió a algo más de 47 millones-.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha anunciado que el nivel de ejecución del presupuesto 2019 ha sido del 91,59%, “lo que supone un esfuerzo de los servicios de contratación e intervención, así como de todas las delegaciones municipales”, algo muy difícil teniendo en cuenta cómo está la situación actual.

Así pues, tal y como ha manifestado el alcalde, el Ayuntamiento actualmente cuenta con un remanente positivo de tesorería superior a los once millones de euros -concretamente la cifra es de 11.168.399,93 euros-.

“Este remanente es consecuencia del incremento de la recaudación del IBI urbano y rústico, por las nuevas altas catastrales, la gestión más eficiente de recaudación de las tasas, la regularización de muchos contratos, la carencia de amortización de préstamos ICO y pago a proveedores que impuso el Estado”, ha detallado el primer edil emeritense.

Por tanto, ha hecho hincapié en que “cumplimos la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria que obliga el Ministerio de Hacienda”. De hecho, con estos datos se arroja un superávit de 9.071.775,09 euros, incluyendo el Centro Especial de Empleo 'La Encina'.

A colación de esto último, el máximo regidor de la capital extremeña ha subrayado que sin contar 'La Encina', el superávit asciende a 8.939.279,71 euros. “Este dinero es el límite del proyecto que el Ayuntamiento tiene para poder invertir en inversiones financieramente sostenibles", ha aseverado.

SÓLO SE PUEDE GASTAR UN 20% EN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FRENTE AL COVID-19

A este respecto, Rodríguez Osuna ha recordado que, en la actualidad, el Gobierno sólo permite gastar un 20% en medidas extraordinarias frente al COVID-19, es decir, en torno a 1 millón de euros de esta cifra de superávit”.

Concretamente, el alcalde ha precisado que esta cuantía se extrae tras detraer la amortización de deuda y el remanente de libre disposición. “Es decir, que hay que dedicar una parte a amortizar la deuda. El resto podría estar disponible en inversiones hasta el 31 de diciembre”, ha subrayado en alusión al Decreto-Ley aprobado por el Gobierno y cuyo gasto se destinaría "a la multitud de necesidades que este Ayuntamiento tiene".

Igualmente, Rodríguez Osuna ha destacado que “es la tercera vez desde junio de 2015 en la que se tiene un superávit en la ciudad y la primera que es tan elevado”. Todo ello, fruto del "esfuerzo constante y la magnífica gestión económica realizada".

"En la historia democrática del Ayuntamiento de Mérida es la primera vez que se obtiene un superávit tan alto”, ha insistido Rodríguez Osuna, quien ha recordado que en sus 5 años de gobierno ha reducido a la mitad la deuda municipal.

También ha explicado que del presupuesto ordinario (ejercicio 2020) hay una partida de un millón y medio de euros de medidas extraordinarias frente al Covid-19, que se suman al millón de euros que se podrán utilizar para el mismo fin del superávit alcanzado.

De hecho, a preguntas de los medios, el alcalde ha subrayado que dicha cuantía se destinará a las cinco líneas estratégicas de medidas frente a la actual situación para fomentar el empleo público, el plan de contingencia social a familias vulnerables, ayudas al comercio, ayudas al turismo y promoción de la construcción y obra privada.

HAY QUE EXPANDIR LA ECONOMÍA

Por último, el alcalde no es partidario de retraer la economía sino de “expandirla". "Hay que poner el dinero en la calle, hay que expandir la economía, hacer el mayor gasto público posible para que la ciudad -nuestros empresarios y familias- puedan salir adelante", ha insistido.

No obstante, el alcalde ha subrayado que por su parte "va a poner todos los recursos ahora sobre la mesa, porque es cuando hace falta", y así se lo ha ofrecido a todos los grupos políticos -con los que coinciden en muchas propuestas-. Eso sí, ha advertido de que "si no hay una colaboración mutua", no servirá de nada, porque "el esfuerzo hay que hacerlo ahora", ha sentenciado.