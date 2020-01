IES Sáenz de Buruaga impulsa proceso de internacionalización en la educación

En los últimos cursos, el IES Sáenz de Buruaga ha impulsado un proceso de internacionalización en la educación.

Este año, concretamente, se materializa en cuatro proyectos en distintas Acciones. Con este curso se inició el Proyecto: "Circular Economy and Sustainable Tourism. Our democratic choice for Europe"(Economía circular y turismo sostenible: nuestra alternativa democrática para la Europa de Futuro) en el marco del programa Erasmus+, Acción Clave 2 - Asociaciones de Intercambio Escolar. Centros educativos de cinco países europeos se han unido a esta propuesta: Italia, Lituania, Polonia, República Checa y Suecia.

El fin es fomentar en el alumnado un concepto de ciudadanía basado en la responsabilidad ante el turismo, con un mayor equilibrio medioambiental y social, mostrando un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad.

Del 13 al 17 de enero del 2020, el Centro acogerá a las delegaciones de los diferentes centros europeos implicados, en el que será el segundo encuentro internacional; alumnos y profesores abordarán diferentes temas siguiendo el programa de trabajo del Proyecto.

Dentro del amplio programa de actividades, se comenzará el lunes 13 de enero a las 8.30 con un acto de acogida y exposición de los trabajos realizados en este primer trimestre sobre el cambio climático, la sobre-explotación de recursos naturales y la contaminación de las aguas marinas.

Se contemplan, también, visitas a instituciones locales y autonómicas, actividades en la naturaleza y viajes a localidades extremeñas mostrando nuestro entorno cultural y social.