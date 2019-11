Osuna pide al resto de ciudades evitar una "guerra localista" con PGEx de la Junta

Ep



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha hecho un llamamiento al los representantes políticos de otras ciudades extremeñas para tratar de evitar una "guerra localista" a cuenta de los Presupuestos Generales para la Comunidad del próximo 2020.



Así se ha pronunciado sobre el borrador de las cuentas de la Junta de Extremadura al ser preguntado por las partidas destinadas a la capital autonómica, sobre las que, salvo algunas "aclaraciones" que espera resolver en el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos, considera que son "suficientes", sobre todo teniendo en cuenta que son los primeros de la legislatura, que dura cuatro años.



"No todos los proyectos que queremos para Mérida se pueden resolver en un único presupuesto", ha señalado Rodríguez Osuna, que espera que las cuentas de la Junta incorporen una partida para la finalización, en 2021, de las obras de desdoblamiento de la carretera del Polígono El Prado, y que para 2020 cuenta con 500.000 euros.



También confía en que se ejecute, esta vez sí, la inversión prevista en el Puente Lusitania, después de que se incluyera en 2019 pero no se haya llevado a cabo.



En definitiva, ha señalado que si dijera que está "satisfecho" con las cuentas, "alguien pensaría que todo viene a Mérida" y, al mismo tiempo, si dijera que no lo está, "alguien diría que ya está el alcalde otra vez" reclamando para su ciudad.



En cualquier caso, ha reconocido que la Junta tiene "dificultades económicas" como todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos, por lo que "no se puede pedir que todas las necesidades de una ciudad se incluyan en un presupuesto".



Por otro lado, preguntado sobre la previsión que tiene para la aprobación del presupuesto municipal de 2020, ha señalado que sus planes pasan por tener un borrador antes de final de año para aprobarlo a lo largo del mes de enero.



No obstante, no ha querido dar "fechas concretas" porque dependen "mucho" de la liquidación del presupuesto a final de año, en tanto que hasta el 31 de diciembre lo que no esté ejecutado pasa al siguiente presupuesto, por ello, hasta final de año no se sabe "qué parte de las inversiones no ejecutadas se van a comer parte del presupuesto del siguiente". Según ha dicho, quiere espera a conocer el nivel de ejecución para no tener "un presupuesto ficticio".