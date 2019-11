Ep.



El director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, ha asegurado que "no hay ninguna duda de que el acueducto de los Milagros es romano" puesto que así "lo avalan" los datos arqueológicos fruto del trabajo "serio y riguroso" realizado durante "muchos años" por parte de "todas las instituciones que trabajan" en la capital extremeña.



Palma se ha pronunciado así tras las informaciones publicadas en las que investigadores han afirmado que el acueducto es de época visigoda, una información que ha rechazado al tiempo que ha considerado que "la polémica surge porque es algo rompedor".



"Entiendo que dar una noticia sobre que el acueducto de los Milagros es romano no es noticia y decir que el acueducto de los Milagros ya no es romano sino visigodo es una noticia rompedora y tiene más trascendencia", ha subrayado en declaraciones a Europa Press Televisión.



A este respecto, Palma ha aseverado que este monumento "seguiría siendo una maravilla, sea romano, sea visigodo, sea andalusí" y ha remarcado que ellos no están "para decir que es romano o es visigodo" sino que "los datos arqueológicos" han dicho que "es de época romana".



De este modo, el director del Consorcio ha apuntado que "plantear teorías o hipótesis forma parte del trabajo de la ciencia" pero que para "montar una teoría o una hipótesis hay que tener en cuenta todos los datos" de que se disponen.



Así, ha detallado que en este caso "se ha planteado una prueba de termoluminiscencia de un ladrillo que da lo que da", es decir, "el dato objetivo que tiene es que da el año 290 con un error de más de un siglo, de más-menos 106 años", ha explicado.



"Por tanto estamos en un arco cronológico muy amplio y ese es el único dato que da la termoluminiscencia", ha proseguido Palma, quien ha indicado que desde el Consorcio llevan "excavando infinidad de años parte del acueducto, tanto en la zona de captación de aguas en Proserpina como la canalización a lo largo de todos esos 10-12 kilómetros de recorrido que nos dan esa cronología de segunda mitad del siglo I".



Igualmente, ha añadido que esos trabajos les "hablan también de esa amortización que es que el canal ya estaba abandonado en el siglo V" por lo que ha asegurado "no es posible que en época de Agila, en la segunda mitad del siglo VI, se pudiera hacer el acueducto sencillamente porque no pasaba agua".



"Hemos excavado también en los pilares del propio acueducto... todo ese sistema nos ha aportado una serie de datos cronológicos que hacen indudable que sea de época romana", ha recalcado.



A este respecto, Félix Palma ha destacado que lo que le "molesta" de la teoría que dice que el acueducto es visigodo es que "no ha tenido en cuenta, ha obviado, los datos arqueológicos que se tienen del acueducto" y se ha afirmado "a través simplemente de una prueba".



Finalmente, ha asegurado que en este asunto "no hay debate" así como que entiende "el revuelo" y que "haya podido chocar" pero "es vidente" y "claro" que el acueducto de los Milagros "es de época romana". "Luego indudablemente un edificio que está en uso durante 300 años puede tener las reformas lógicas, un edificio con tan amplio espectro cronológico, pero para nosotros no hay debate, es romano", ha concluido.