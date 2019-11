El concejal de Cs en Mérida Daniel Chamorro renuncia por motivos laborales

El concejal del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mérida Daniel Chamorro ha renunciado a su acta de edil por "incompatibilidad laboral", tras lo que será sustituido por Cristina Martín.



En concreto, Daniel Chamorro, que ocupaba número tres de la lista de Ciudadanos en Mérida ha indicado que su trabajo no le permite "estar al cien por cien" con su cargo en el Ayuntamiento de Mérida.

No obstante, según informa Cs en una nota de prensa, asegura que seguirá en contacto con el grupo municipal ya que confía "plenamente en el proyecto" de la formación naranja.



Por su parte, la nueva edil de Cs, de 25 años, es emeritense y graduada en Ciencias Políticas y Administración Pública y opositora, y ha destacado que acepta esta responsabilidad "con muchas ganas e ilusión" y "cansada de ver desde el sofá cómo el país se viene abajo con las políticas de siempre".



"En Ciudadanos he encontrado el partido de la gente joven, el partido que no va a permitir que te vayas fuera para vivir de tu titulación, el partido de la sociedad civil, el que apuesta por el cambio, por la sensatez y por la honradez", ha declarado Martín.