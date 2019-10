El alcalde de Mérida participa en la promoción de las Ciudades Patrimonio en EEUU

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, participa durante estos días en Estados Unidos, en su calidad de vicepresidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), en una campaña de promoción internacional de los atractivos turísticos, culturales y patrimoniales de las 15 ciudades españolas que cuentan con el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Unesco.



En concreto, el primer edil emeritense forma parte de una delegación del Grupo de Ciudades Patrimonio, encabezada por el presidente del Grupo y alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, que ha viajado a Estados Unidos para esta promoción.



Así pues, según ha explicado el presidente del Grupo, las Ciudades Patrimonio son "embajadoras de la marca España", tras lo que ha resaltado que "se constata un interés creciente entre los viajeros americanos por nuestro país".



De este modo, ha considerado que las 15 Ciudades Patrimonio tienen una gran oportunidad para posicionar su oferta turística y cultural "en un mercado emisor creciente, donde además de los monumentos y los bienes patrimoniales", también se busca dar a conocer su oferta deportiva, gastronómica o las rutas de naturaleza, así como "todas las posibilidades de compras y algo que también es muy importante, como es que las Ciudades Patrimonio son destinos seguros para los viajeros".



Cabe destacar que la agenda en Estados Unidos ha arrancado con la reunión con el alcalde de Miami, Francis Suárez, en un encuentro al que también ha asistido el Cónsul General de España en Miami, Cándido Creis, así como el consejero de turismo, Félix de Paz.



Igualmente, según el presidente del Grupo, "el alcalde de Miami nos ha transmitido que España es un gran referente para sus ciudadanos, con un gran nexo en común que es el idioma, por lo que podemos aprovechar sinergias y desarrollar planes conjuntos", ha dicho.



En este sentido, ha resaltado que desde el Grupo de Ciudades Patrimonio van a "trabajar con la alcaldía de Miami en una estrategia bidireccional" de forma que estas ciudades "se promocionen como destinos turísticos en Estados Unidos y, a la vez, Miami pueda también tener visibilidad en el amplio mercado potencial que engloban nuestras ciudades. Vamos a llevar adelante una línea de trabajo de colaboración conjunta".



"POTENCIAL TURÍSTICO Y CULTURAL"



La agenda del día también ha incluido entrevistas con diferentes medios de comunicación en las que, según el vicepresidente del Grupo, Antonio Rodríguez Osuna, "se ha comunicado el potencial turístico y cultural de nuestras 15 ciudades en el contexto del mercado europeo y las razones por las que se convierten en punto de interés para viajeros no sólo de Miami, sino también de Florida y de Estados Unidos en general".



A su vez, tal y como informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa, el alcalde ha entregado al alcalde de Miami, además del material promocional, una réplica del Crismón Paleocristiano del siglo III que data el origen del cristianismo en España en la ciudad de Mérida.



En colaboración con la Oficina Española de Turismo de Miami y con la American Society of Travel Advisors, la delegación del Grupo también va a presentar los 15 destinos ante periodistas, turoperadores y agentes de viajes de Miami, en el espacio histórico Villa The Addison, en un acto en el que también intervendrá el director de la Oficina Española de Turismo.



SEGUNDA ETAPA, EN NUEVA YORK



La segunda etapa del viaje se desarrolla este miércoles en Nueva York y arranca con un encuentro con el cónsul General de España, Rafael Conde, y con el consejero de turismo, José Manuel de Juan, previo al acto de presentación de las Ciudades Patrimonio ante agentes de viajes y medios de comunicación, que tendrá como escenario el centro cultural español en Manhattan, 'La Nacional", situado en Chelsea.



El jueves, se celebrará otra reunión con la embajadora y representante permanente adjunta de España ante Naciones Unidad, María Bassols, y la asesora política del Alto Representante de la Alianza Civilizaciones, Ana Jiménez. Además, la delegación del Grupo también va a visitar el Instituto Cervantes de Nueva York, donde se va a reunir con su director, Richard Bueno.



Y es que, en el año 2018 visitaron España cerca de 3 millones de turistas estadounidenses, lo que representa un crecimiento del 11,8 por ciento respecto al año anterior. El gasto, 5.238 millones de euros, también mostró un importante avance (+10,4%), así como las pernoctaciones hoteleras (+6,1%).



Por su parte, los gastos medios por persona y día ascendieron a 1.776 y 259 euros respectivamente, mientras que la estancia media se situó en 6,9 noches, según datos del INE y la estimación de Turespaña.



En 2018 la principal motivación de los turistas estadounidenses que visitaron España fue el ocio (85% del total), seguida de los viajes de trabajo y negocios (7%), unos turistas que pernoctaron mayoritariamente en hoteles (75%) y fundamentalmente viajaron sin paquete turístico (77%), siendo éste el cuarto mercado que en menor medida recurrió a la utilización del paquete turístico, solo por detrás de Francia, Italia y Portugal.



Este viaje de promoción internacional en Estados Unidos se enmarca dentro del plan operativo de las Ciudades Patrimonio 2019/2020, en coordinación con las Oficinas Españolas de Turismo, que en las dos últimas semanas ha estado centrado en el mercado asiático con presencia de los 15 destinos españoles en Singapur y Japón.



Cabe destacar que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una asociación sin ánimo de lucro, creada en el año 1993, cuyo objetivo es actuar de manera conjunta en la defensa y la promoción cultural y turística del patrimonio de las 15 ciudades que lo componen, cuyos cascos históricos han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial, que son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.