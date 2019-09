Profesionales debaten en Mérida sobre riesgos psicosociales en ámbito de la discapacidad

Alrededor de un centenar de profesionales, tanto responsables y técnicos de prevención de riesgos laborales, como de las organizaciones de apoyo a la discapacidad intelectual, debaten durante este jueves en Mérida sobre los riesgos psicosociales en el ámbito de la discapacidad.



En concreto, se trata de unas jornadas en las que, además de detectar esos riesgos psicosociales, los asistentes pretenden aprender qué tipo de herramientas existen para poder prevenirlos y evitarlos.



Este es el objetivo de las I Jornadas de Riesgos Psicosociales en Servicios de Apoyo para personas con discapacidad intelectual, que han sido organizadas por Plena Inclusión Extremadura y financiadas por la Consejería de Educación y Empleo, y que han sido inauguradas por la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, el director gerente del SEPAD, José Vicente Granado, y el presidente de la organización, Pedro Calderón.



En ese sentido, el presidente de Plena Inclusión Extremadura, Pedro Calderón, ha explicado que la finalidad de esta jornada es "detectar y prevenir los riesgos que se dan en el sector de la discapacidad, de las personas que trabajan directa, íntima y muy cercada a las personas con discapacidad".



Calderón ha destacado que es un trabajo "muy difícil en el que el riesgo psicosocial se hace realidad, muy palpable porque, quizá, no se visibilizan riesgos físicos como ocurre en otras actividades", pero ha alertado de que este riesgo psicosocial "puede afectar, de forma muy importante, a la salud de las personas, en este caso de las profesionales".



Y es que, según el responsable de Plena Inclusión, en Extremadura trabajan unos 1.700 profesionales que, en el desarrollo de su trabajo, "sufren graves riesgos psicosociales y vamos a aprender a prevenirlos y a superarlos".



Son unos trabajadores que, "además de dificultades técnicas, horarios y calendarios difíciles, e implicación emocional", trabajan con personas que "tienen grandes necesidades de apoyo, graves problemas de conducta, etcétera".



LA CONCIENCIACIÓN, VITAL



Por su parte, la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, ha destacado que "la formación y concienciación es vital" para seguir luchando contra la siniestralidad laboral, ya que son "riesgos importantes que necesitamos que, en foros como este, se analicen y actúe".



Pacheco se ha referido a la "importancia que tiene preocuparse por la concienciación, la información y la formación", tras lo que ha resaltado que los riesgos psicosociales, en el ámbito de la discapacidad, "pasan muchas veces desapercibidos, ya que no son unos riesgos tan tangibles como pueden ser una caída o un corte, pero tienen unas consecuencias, en muchos casos, mucho más importantes que otros".



Finalmente, el director gerente del Sepad, José Vicente Granado ha resaltado que esta es una "preocupación que también tenemos desde nuestra entidad", y ha añadido que "podemos prestar un mejor servicio o una mejor calidad de servicio cuando el trabajador tiene una calidad en su trabajo".



"Trabajar con colectivos con discapacidad no es fácil y, por tanto, la aportación desde el SEPAD va a ser siempre la de apoyar, trabajar en coordinación para que se tenga una buena calidad desde los trabajadores para que, a su vez, se pueda dar un buen servicio con el que estamos trabajando", ha asegurado.



ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES



Durante la jornada, han intervenido la gestora de proyectos formativos y docentes, y coach personas y de equipos de la organización, Mabel Luis Gil, y la psicóloga sanitaria en un centro residencial de Mayores, María Victoria Mateo Robles, quien ha presentado el estudio 'Riesgos Psicosociales en entidades de Plena inclusión Extremadura 2018'.



Cabe destacar que este estudio se ha elaborado a través de encuestas a más de 250 profesionales de diversas entidades, que forman parte de la federación, y concluye que para el conjunto de trabajadores, las dimensiones más desfavorables son el ritmo de trabajo y las exigencias emocionales a las que se someten a diario, especialmente en el servicio de residencia en las entidades.



Asimismo, el informe plantea una serie de orientaciones preventivas para intervenir sobre estas condiciones.